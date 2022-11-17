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Самарская область входит в число регионов с наименьшей долей курильщиков

17 ноября 2022 19:51
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В Самаре специалисты ежегодно проводят более 180 мероприятий  с охватом более 10000 молодых людей  по  профилактике курения.

Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья  и медицинской профилактики  ежегодно проводят более 180 мероприятий  с охватом более 10000 молодых людей  по  профилактике курения среди молодежи. Помимо  интерактивных тренингов для школьников и студентов, специалисты  проводят методическую  работу с преподавателями.

Самарский областной центр общественного здоровья сотрудничает с Региональным социопсихологическим центром, Центром профессионального образования Самарской области, Центром социализации молодежи, десятками образовательных учреждений.

«В рамках этого взаимодействия более чем с 800 педагогами мы  детально обсудили современные подходы к организации профилактических программ в образовательных учреждениях, типичные сложности и ошибки. Мы очень благодарны за то, что министерство образования и науки Самарской области полностью поддерживает это взаимодействие», — отметил главный врач центра Александр Муравец.

Также к профилактике курения подключены социально-ориентированные общественные организации, победители Конкурса Президентских грантов и Регионального Конкурса грантов Самарской области. Большую работу ведут волонтеры-медики и тренерские группы самих образовательных учреждений. Мероприятия проходят не только в Самаре и Тольятти, но и во многих других муниципальных образованиях области.

«Приходится бороться не только с обычными сигаретами, но и электронными устройствами потребления никотина, устройствами нагревания табака, кальянами и жевательными формами никотина. Конечно, работа предстоит большая, но уже сейчас региону есть чем гордиться – Самарская область входит в группу регионов с наименьшей долей курильщиков. Наш показатель – 16,8%, а среднероссийский 20,3%», — подчеркнул Александр Владимирович.

 

Фото:    ru.freepik.com

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