Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»

107

Художник из Самарской области Кирилл Зырянов стал одним из победителей VI фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ», который завершился в Кирове 25 сентября. Его работа «Хлеб и сталь Победы», посвящённая трудовому подвигу жителей Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны, вошла в тройку лучших по итогам народного и экспертного голосования.

Финал фестиваля собрал 35 художников из всех регионов округа. В течение четырёх дней они создавали арт-объекты в общественных пространствах Кирова, участвовали в образовательной программе с лекциями ведущих экспертов по уличному искусству и обсуждали развитие современной визуальной культуры. Особое внимание в этом сезоне было уделено теме Года защитника Отечества. Работы финалистов раскрывали тему через художественные образы героизма, преемственности поколений и памяти о Великой Победе.

Самарская область представила на конкурс мурал «Хлеб и сталь Победы», который был создан летом этого года на фасаде одного из зданий в Новокуйбышевске. Над реализацией проекта работал автор Кирилл Зырянов при поддержке самарских студенческих отрядов. Работа получила высокую оценку жюри и активно поддерживалась жителями в рамках народного голосования.

Участие в фестивале стало для команды региона не только профессиональным вызовом, но и площадкой для обмена опытом. В программе «ФормАРТ» — лекции от известных художников, творческие сессии, мастер-классы и совместная работа над символическим арт-объектом — картой регионов ПФО в уличной стилистике. Финальные мероприятия завершились церемонией награждения и вручением грантов. Кирилл Зырянов стал обладателем специального приза — гранта на творческое развитие в размере 100 тысяч рублей.

Фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Организаторы: аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО», правительство Кировской области и органы государственной власти регионов округа.

Фото: Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе