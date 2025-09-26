Я нашел ошибку
Главные новости:
При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
-0.38
EUR 98.15
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»

26 сентября 2025 13:39
107
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»

Художник из Самарской области Кирилл Зырянов стал одним из победителей VI фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ», который завершился в Кирове 25 сентября. Его работа «Хлеб и сталь Победы», посвящённая трудовому подвигу жителей Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны, вошла в тройку лучших по итогам народного и экспертного голосования.

Финал фестиваля собрал 35 художников из всех регионов округа. В течение четырёх дней они создавали арт-объекты в общественных пространствах Кирова, участвовали в образовательной программе с лекциями ведущих экспертов по уличному искусству и обсуждали развитие современной визуальной культуры. Особое внимание в этом сезоне было уделено теме Года защитника Отечества. Работы финалистов раскрывали тему через художественные образы героизма, преемственности поколений и памяти о Великой Победе.

Самарская область представила на конкурс мурал «Хлеб и сталь Победы», который был создан летом этого года на фасаде одного из зданий в Новокуйбышевске. Над реализацией проекта работал автор Кирилл Зырянов при поддержке самарских студенческих отрядов. Работа получила высокую оценку жюри и активно поддерживалась жителями в рамках народного голосования.

Участие в фестивале стало для команды региона не только профессиональным вызовом, но и площадкой для обмена опытом. В программе «ФормАРТ» — лекции от известных художников, творческие сессии, мастер-классы и совместная работа над символическим арт-объектом — картой регионов ПФО в уличной стилистике. Финальные мероприятия завершились церемонией награждения и вручением грантов. Кирилл Зырянов стал обладателем специального приза — гранта на творческое развитие в размере 100 тысяч рублей.

 Фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Организаторы: аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО», правительство Кировской области и органы государственной власти регионов округа.

Фото: Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
163
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
205
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
926
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
362
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
321
Весь список