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Самарская область в топ-10 регионов по количеству участников проекта «Начни игру»

29 сентября 2023 17:16
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Самарская область замыкает десятку регионов, где больше всего талантливых разработчиков и гейм-дизайнеров.

Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству участников проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

844 жителей Самарской области прошли регистрацию на 2-й сезон Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Самарская область замыкает десятку регионов, где больше всего талантливых разработчиков и гейм-дизайнеров.

«Самарская область традиционно входит в число регионов-лидеров по количеству участников важных федеральных ИТ-проектов, будь то «Урок цифры» или «Код будущего». Наши айтишники всегда активны и показывают отличные результаты. Во многом это благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который уделяет особое внимание этой отрасли, - подчеркнул врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя Департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. – Проект «Начни игру» – это не просто модный мировой тренд, который непосредственно влияет на развитие игровой отрасли, но и то, с чем люди постоянно сталкиваются в повседневной жизни. Элементы геймификации регулярно используются в различных сферах нашей жизни. В России рынок только начинает расти и перспективы у разработчиков, понимающих, как эта система работает, очень большие! Научившись делать игры, молодой специалист сумеет быстро интегрироваться в разработку любого продукта в любой сфере деятельности, будь то ИТ, образование или реальный сектор экономики».

Среди участников 2-го сезона проекта «Начни игру» – самарец Пётр Вечканов. Он испытывает себя уже второй раз. На финале 1-го сезона труд его команды отметили спецпризом. «В игровой индустрии я уже три года. Отсчёт веду от первых геймджемов – это соревнования по скоростной разработке игр. В них меня занесло совершенно случайно, и я жалею, что не оказался в этой сфере раньше, хотя и мечтал об этом с детства, - рассказывает Пётр Вечканов. – На мой взгляд, сейчас очень много людей вливается в игровую разработку. Инструменты и информация стали намного доступнее. Нейросети взяли на себя часть работы. Но для России полный расцвет еще не настал, так как мы ограничены в привычных площадках по покупке и продаже программ и игр. Надеюсь, что в том числе с нашим вкладом ситуация вскоре изменится».

Также в топ-10 продвинутых регионов входят Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская, Челябинская области, Краснодарский край, Нижегородская область, Пермский край и Московская область.
Всего во 2-м сезоне проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже принимают участие свыше 70 тысяч россиян, а за два года число регистраций превысило 150 тысяч.
«Игровая индустрия в России от года к году набирает обороты. Еще десятилетия назад геймдев возможно было изучать исключительно с помощью курсов. Сегодня же появляются модули, встроенные в программы высшего и даже среднего образования. Молодые люди хотят развиваться в той сфере, которую они любят. Проект «Начни игру» дает им возможность погрузиться в индустрию со школьной скамьи. О реальном спросе говорят цифры: 43% участников 2-го сезона – это ребята младше 18 лет. И уверена, что достигнутые показатели – это не предел», – отметила руководитель проекта «Начни игру» Марьям Карпова.

Игровая индустрия становится всё моложе. Согласно промежуточным результатам, из 70 377 участников 43% – младше 18 лет, 35% – в возрасте от 18 до 24 лет. Старшую группу – от 34 лет, – представляют 22%. Преимущественно это мужчины – 72%.

Регистрация на 2-й сезон проекта «Начни игру» продолжается до 14 ноября. Участники получают уникальную возможность заявить о себе перед экспертами, а также соревнуются за возможность пройти обучение в ведущих игровых студиях и отправиться в путешествие по России. Подробности – на портале начниигру.рф.

 

Фото:   ru.freepik.com

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