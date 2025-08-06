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Самарская область — в десятке лидеров заявочной кампании Всероссийского конкурса Знание.Лектор — 2025. Пятый сезон проекта собрал рекордные 20 607 заявок со всей страны, из них 588 заявок от Самарской области.

Напомним, наблюдательный совет общества «Знание» в регионе возглавляет губернатор Вячеслав Федорищев. В числе приоритетных направлений деятельности общества глава региона видит масштабирование интеллектуальных проектов, создание условий для их поддержки и развития, а также расширение состава лекторов.

Общество «Знание» опубликовало итоговый рейтинг регионов, участвующих в юбилейном сезоне конкурса Знание.Лектор. Самарская область заняла 5-е место среди регионов России и 1-е место по Приволжскому федеральному округу по количеству заявок на участие в конкурсе Знание.Лектор. Больше всего заявок от региона подано в номинациях «Карьера и саморазвитие», «Спорт и ЗОЖ» и «Культура и искусство».

Среди участников из Самарской области — Алексей Смоляков, главный технический инспектор труда в Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки. В конкурсе он принимает участие в номинации «Карьера и саморазвитие». Алексей регулярно проводит выступления по темам охраны труда и контроля за условиями работы, а в 2025 году за успехи в работе и добросовестный труд он был награжден Благодарностью Минобрнауки России. В рамках конкурса Знание.Лектор Алексей расскажет об истории профсоюзного движения и интересных фактах об охране труда, заботе о здоровье, профессиональных рисках и о продуктивности через призму трудового законодательства.

В номинации «Экономика, бизнес и право» Самарскую область представляет Валентина Мантуленко, доцент Самарского государственного экономического университета, кандидат педагогических наук. Автор более 200 научных работ, международный научный редактор, в своей работе Валентина совмещает знания и опыт из областей филологии, экономики и менеджмента, психологии и педагогики. На конкурсных лекциях она расскажет, как планировать в мире постоянных изменений и высокой неопределенности, как сделать из жизни уникальный бизнес-проект, что нужно делать, чтобы сохранить свою ценность на рынке труда, и сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь победить интеллект естественный.

«Мы в очередной раз обновили рекорд по количеству заявок на конкурс, и для нас это важный индикатор работы по масштабированию и популяризации просветительской деятельности. К нам присоединяется все больше людей, потому что они чувствуют важность передачи знаний, чувствуют в себе силы заниматься этим ответственным, общественно важным делом. Для нас этот конкурс — кузница кадров, и мы с большим вниманием будем следить за его этапами. Всех победителей будем ждать в лекторском сообществе Российского общества "Знание"», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Среди конкурсантов Знание.Лектор — 19 участников спецоперации. Они ведут просветительскую деятельность в зоне боевых действий и в родных регионах: проводят мастер-классы по тактической медицине, обучение по оказанию первой психологической помощи для семей военнослужащих, жителей приграничья и переселенцев, организуют военно-спортивные лагерные смены. Для конкурса Знание.Лектор они выбрали самые разные тематики лекций: от СВО до прорывов российских ученых и конституционного права.

В Знание.Лектор участвуют и представители силовых структур: старший разведчик спецназа Главного разведывательного управления Генштаба России, заместитель командира воинской части по военно-политической работе в Росгвардии, офицер Главного военно-политического управления Росгвардии и др.

Участники Знание.Лектор активно трудятся в тылу: вывозят детей и беременных женщин с обстреливаемых территорий; лично доставляют гуманитарную помощь бойцам и жителям новых регионов, часть из которой изготавливают на 3D-принтерах; плетут маскировочные сети и браслеты выживания; шьют постельное белье для военных госпиталей; оказывают психологическую помощь военным; организуют логистические склады для нужд СВО. Опытом поддержки бойцов поделятся и управленцы: вице-президент Ассоциации волонтеров СВО, председатель Межрегиональной Общественной благотворительной организации «Армия тыла» и др.

Многие конкурсанты — обладатели почетных званий и наград за достижения перед Родиной: ветеран боевых действий, ветеран пожарной охраны, ветеран труда, почетный работник сферы образования РФ, почетный работник просвещения и воспитания РФ и др.

2 116 лекторов занимаются волонтерством и благотворительностью: ликвидируют последствия разлива мазута на Черноморском побережье, помогают тяжелобольным детям, пожилым людям и приютам для животных, оказывают бесплатные юридические консультации, благоустраивают памятные места, занимаются донорством крови и костного мозга.

128 участников Знание.Лектор имеют ученые звания. Отечественную науку на конкурсе представляют первый в России инженер-разработчик очков смешанной и дополненной реальности; начальник научно-исследовательской лаборатории глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов; обладатель восьми патентов на программы ЭВМ; два нейрохирурга высшей категории; представители редких специальностей: геммолог, неонатолог, африканист и др.

Демография участников Знание.Лектор разнообразна: это люди от 14 до 70 лет из около 3 800 населенных пунктов, включая села с населением менее тысячи жителей. 220 конкурсантов являются многодетными родителями. Самой популярной тематической номинацией у россиян стала «Карьера и саморазвитие».

До 28 сентября идет прием заявок в новой специальной номинации Знание.Лектор — «Лучший преподаватель курса "Основы российской государственности"», учрежденной при поддержке Минобрнауки РФ. Участникам предложено выбрать одну из десяти тем, рассматривающих различные грани российской государственности. В номинации будут выявлены десять победителей в рамках всех тематик и один победитель онлайн-голосования, которое пройдет среди финалистов студенческого конкурса на платформе «ДНК России».

Знание.Лектор — это всероссийский конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За 5 лет в нем приняли участие 62 тыс. человек из 89 регионов России, конкурсантами проведено свыше 16 тыс. лекций. Пятый сезон проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Информационным партнером конкурса выступает телерадиокомпания «Звезда».

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»