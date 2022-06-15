Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый этап ремонта сопровождают специалисты курирующего ведомства – с момента начала фрезерования до завершающего этапа – отбора асфальтобетонных проб уложенного покрытия.
В Самаре продолжается фрезерование покрытия по улице Физкультурной
В соответствии с дизайн-проектом в сквере уложат новую плитку, установят ограждения, посадят кустарники и уложат газон.
В Самаре благоустраивают сквер имени Куйбышева
Выявить их удалось в ходе рейда энергокомпании. 
В Сызрани «Т Плюс» выявила 33 несанкционированных объекта в охранных зонах теплосетей
Проще оформить по закону.
«РКС-Самара»: Более 60 самовольных подключений выявлено в Самаре в 2022 году
Представительница Самарской области, участница летних Паралимпийских игр в Токио Ольга Потешкина завоевала пять медалей.
В Саранске завершился Кубок России по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями
В Самаре за сутки заболели 28 человек.
В Самарской области 15 июня коронавирусная инфекция выявлена у 55 жителей
Возбуждено уголовное дело.
В Новокуйбышевске задержан мужчина, подозреваемый в даче взятки начальнику отделения судебных приставов
Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.
16 по 20 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов - 4 класс
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.09
-0.69
EUR 59.25
-1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
С 20 по 26 июня в театре «Дилижанс» пройдёт XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции»
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году

15 июня 2022 13:55
146
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году

По итогам двух конкурсов Фонда президентских грантов этого года Самарская область стала лидером среди регионов и заняла 1 место в рейтинге по сумме финансирования проектов, поддержанных Фондом, без учета показателей городов Москва и Санкт-Петербург. В регионе поддержку получат 129 проектов на общую сумму 233,5 млн руб.

«В Самарской области институты гражданского общества играют серьезную роль в развитии региона, в защите прав и отстаивании интересов наших граждан, улучшении качества их жизни. И мы видим, что социально ориентированные НКО делают очень важную работу, отзываются на самые актуальные потребности общества», - ранее подчеркивал Губернатор Дмитрий Азаров.

Итоги второго конкурса на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества в 2022 году подведены на заседании Координационного комитета под председательством Сергея Кириенко. Всего на конкурс было представлено 11 203 проекта. По результатам независимой оценки победителями стали 1 889 социально ориентированных некоммерческих организаций. Вместе с результатами первого конкурса в текущем году на поддержку некоммерческих неправительственных организаций по линии Фонда президентских грантов будет направлено 9,8 млрд руб. Суммарно с апреля 2017 года Фонд напрямую поддержал 23 852 социально значимых проекта на общую сумму 49 млрд руб. Также фондом с прошлого года выделено 3,6 млрд руб. на конкурсное финансирование некоммерческих организаций на региональном уровне.

В Самарской области в 2022 году по результатам первого конкурса поддержку получили 65 проектов, по результатам второго – 64 проекта. Среди победителей проекты общественных организаций из Самары, Новокуйбышевска, Сызрани, Тольятти, Чапаевска, Отрадного, муниципальных районов Безенчукский, Кинель-Черкасчкий, Сызранский, Челно-Вершинский и др. 

Тематика проектов, ставших победителями, достаточно разнообразна. Более 40% из них посвящены поддержке семей, социально незащищенных слоев населения, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также среди победителей проекты, направленные на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, на духовно-нравственное развитие личности и религиозное воспитание, что несомненно является основой для обеспечения духовного единства народа. 

Еще поддержку Фонда президентских грантов получат 4 проекта одной из наиболее обсуждаемых на протяжении последних лет тем – охрана окружающей среды и защита животных, в том числе профилактика безнадзорности животных.

«Наша деятельность направлена на помощь животным и президентский грант - это очень существенная поддержка нашей некоммерческой организации. Мы уверены, что, продолжая работу, сможем снизить количество безнадзорных животных и поможем новым владельцам найти своих питомцев. В основном мы работаем на территории Сергиевского района, но в критических ситуациях не можем оставаться равнодушными и приходим на помощь в других муниципалитетах. Поэтому так важна помощь государства ведь других ресурсов, кроме благотворительной помощи, у нас нет. Грант позволит нам не только увеличить объем помощи, но и улучшить ее качество», - поделилась Екатерина Сазонова, руководитель частного учреждения защиты животных «Помощь животным 63» победитель конкурса с проектом «Человек животным друг».

«Второй года подряд НКО региона получают такую значительную федеральную поддержку на реализацию социальных проектов. В Самарской области создана система сопровождения идей и проектов общественных организаций для победы в конкурсах Фонда президентских грантов и после победы помогаем им работать со всеми ресурсами, которые есть у областного правительства, - говорит Ирина Кочуева, региональный координатор проекта «Ресурсный центр поддержки актива «Мой Дом». - Три года назад Губернатором была поставлена задача по повышению эффективности работы с Фондом, оказанию помощи НКО в работе над проектами, повышению их качества.  Поскольку помогать – это по-самарски, было принято решение организовать ресурсные центры и проводить обучающие семинары для всех желающих – общественников, ТОСов и всех некоммерческих организаций. По всей области – и в городах, и в муниципальных районах – созданы консультационные пункты, где всегда можно получить такую помощь. Результатом этой совместной работы стали убедительные победы наших земляков. Эта работа продолжается, в том числе и в рамках регионального проекта «Мой дом», чтобы все общественные идеи и проекты нашли свое воплощение». 

Прием заявок на участие в следующем конкурсе Фонда президентских грантов (первом конкурсе на предоставление грантов в 2023 году) начнется 1 сентября и завершится 15 октября 2022 года. Положение о конкурсе принято на заседании Координационного комитета (https://президентскиегранты.рф/public/home/about/contest-documentation). 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
15 июня 2022, 10:17
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
Проект «Карта жителя Самарской области» оказался очень востребованным среди жителей нашего региона. Общество
193
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
15 июня 2022, 09:37
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
65% участников голосования выбрали оплату отопления исключительно в отопительный сезон. ЖКХ
221
Также в рамках акции проходит конкурс на создание логотипа областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО».
13 июня 2022, 17:43
В регионе проходит физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО»
Также в рамках акции проходит конкурс на создание логотипа областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО». Спорт
742
В центре внимания
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
15 июня 2022  13:55
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
145
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
15 июня 2022  10:17
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
194
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
15 июня 2022  09:37
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
222
Также в рамках акции проходит конкурс на создание логотипа областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО».
13 июня 2022  17:43
В регионе проходит физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО»
742
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль
12 июня 2022  21:22
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
854
Весь список