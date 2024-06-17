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Самарская область с 2022 года удерживает 3-е место среди российских регионов по выделяемым Фондом президентских грантов средствам

17 июня 2024 16:48
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Подведены итоги второго конкурса 2024 года Фонда президентских грантов.

13 июня подведены итоги второго конкурса 2024 года Фонда президентских грантов. Поддержку в Самарской области получили 39 проектов на сумму 95 355 701,18 руб. из 18 муниципальных образований.

Всего за 2024 год поддержку от Фонда получили на сумму 271 090 158,84 руб. (3 место по РФ) 99 проектов (4 место по РФ).

Кроме того, 7 организаций получили поддержку своих проектов и в первом и во втором конкурсе 2024 года. А 18 организаций из 92, кто получил поддержку фонда в 2024 году по Самарской области, впервые стали победителями конкурсов ФПГ.

С 2022 года Самарская область занимает 3 место по России, после Москвы и Санкт-Петербурга, по выделяемым средствам Фондом президентских грантов. А по одобренным проектам не опускалась ниже 4 места, заняв в прошлом году 3 место.

Напомним, что в регионе создан Ресурсный центр общественных инициатив Самарской области, где на регулярной основе проходят обучающие тренинги. Здесь помогают грамотно оформить заявку, доработать проект, оказывают консультационную и организационную поддержку.

В результате системной работы Самарская область стабильно удерживает 3 место в России по количеству победителей конкурсов Фонда президентских грантов. Лидирующие позиции регион занимает и по проектам, поддержанным Президентским фондом культурных инициатив.

 

Фото: Ресурсный центр общественных инициатив Самарской области

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