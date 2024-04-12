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Самарская область разыграла на ВДНХ путевки на Байконур и автомобиль Лада Веста

12 апреля 2024 18:26
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Самарская область на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве организовала масштабную программу в честь Дня космонавтики.

В пятницу, 12 апреля, Самарская область на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве организовала масштабную программу в честь Дня космонавтики. Этот праздник – особый для Самары, которая по праву считается космической столицей России. Именно здесь более полувека проектируют, конструируют и собирают ракеты-носители и космические аппараты.

Вместе с земляками, жителями и гостями столицы участие в мероприятиях на ВДНХ принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Самарская область неслучайно проводит концерт в День космонавтики на главной выставке страны. Наш регион гордится славными космическими традициями. Многотысячные трудовые коллективы РКЦ «Прогресс», ОДК-Кузнецов и многих других вносят и по сей день свой вклад в освоение космоса, – подчеркнул глава региона. – Мы вносим большой вклад в то, что сегодня Россия – по-прежнему лидер в космических исследованиях и покорении космоса».

Наш регион сыграл особую роль в истории становления отечественной космонавтики. Две ступени ракеты-носителя, домчавшей космический корабль с Юрием Гагариным на околоземную орбиту, были собраны именно в Куйбышеве. «Это является достоянием, славной историей нашего региона, которым мы гордимся, – отметил Дмитрий Азаров. – С тех пор столица нашего региона – Самара, а в то время Куйбышев – по праву считается космической столицей России, важнейшим космическим центром в мире».

Глава региона добавил, что сегодня перед нашим государством стоят новые задачи, которые непременно будут решены. «Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным определена стратегия развития нашего государства. И важнейший фактор – укрепление суверенитета по всем фронтам, по всем направлениям, важнейшим из которых является и технологический суверенитет. Свой вклад в его укрепление вносит и Самарская область, наши космические предприятия. Они формируют космический щит нашей Родины, вносят вклад в укрепление обороноспособности России, содействуют тому, чтобы космос оставался мирным, чтобы мирные космические исследования служили людям, различным отраслям народного хозяйства. Пусть каждый знает и верит в то, что любые высоты, даже космические, по плечу, когда мы вместе», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Во время концертной программы были разыграны две путевки на космодром «Байконур», каждая из которых рассчитана на 4 человека. Победители получат возможность побывать на стартовом комплексе, откуда пилотируемый корабль «Союз МС-26» отправит экипаж в космос.

Принять участие в акции могли абсолютно все посетители выставки. Для этого нужно было в День космонавтики прийти на стенд Самарской области, заполнить купон и опустить его в лототрон. Удача в розыгрыше улыбнулась жительнице Санкт-Петербурга Римме Лешковой. «Первый раз в жизни что-то выиграла, я очень этому рада», – поделилась женщина. Также победителем стала Екатерина Рындич.

В рамках проведения выставки Самарская область с 4 ноября прошлого по 1 апреля текущего года организовала розыгрыш самого популярного отечественного автомобиля Лада Веста. Претендентам на победу нужно было пройти регистрацию на интерактивной панели, размещенной на стенде региона, заполнить данные в анкете и принять участие в активностях. Всем участникам был присвоен номер и по специальной формуле определён победитель. Им стала Людмила Жандарова. Женщина родилась в поселке Серноводск Сергиевского района Самарской области, а последние годы проживает в Москве.

«Я вас поздравляю от всей души, – поздравил победительницу розыгрыша Дмитрий Азаров. – Участие в нашей викторине приняло более 10,5 тысяч человек. Но приз достался именно вам. Надеюсь, что на этом автомобиле вы будете с удовольствием приезжать на свою родину».

«Все мои родственники побывали на выставке. Вот и мы с мужем 22 марта решили посетить ее. В первую очередь искали стенд родного региона, – отметила Людмила Жандарова. – Могу сказать, что он хорошо представлен. Участвовали во всех интерактивных мероприятиях». Женщина добавила, что до подведения итогов уверенности в победе не было. «Буквально вчера мне позвонила девушка. Я сбросила. Потом со мной связался парень. Тоже не поверила, отказалась говорить. Когда у меня спросили о заявке на участие в викторине, вспомнила и еще раз перезвонила. Конечно, это очень приятно и неожиданно», – поделилась эмоциями она.

В завершение церемонии и концерта, на котором выступили творческие коллективы Самары, Дмитрий Азаров пригласил посетителей выставки «Россия» на стенд Самарской области. Там можно познакомиться с историей, традициями, достопримечательностями и достижениями губернии, а также поучаствовать в различных конкурсах и викторинах и стать обладателями ценных призов. По поручению Президента России Владимира Путина выставка-форум продлена до 8 июля 2024 года.

 

Фото:  Светлана Осьмачкина

Теги: Москва Россия Самара

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