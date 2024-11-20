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Самарская область привлекла гранты Агентства по технологическому развитию на 413 млн рублей

20 ноября 2024 15:16
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Агентство по технологическому развитию определило очередных победителей конкурсов грантов, направленных на поддержку проектов в области обратного инжиниринга.

Агентство по технологическому развитию определило очередных победителей конкурсов грантов, направленных на поддержку проектов в области обратного инжиниринга.

В их число вошли две организации из Самарской области - Самарский государственный медицинский университет Минздрава России и АО «СУПЕР-АВТО ХОЛДИНГ». Они получат гранты на общую сумму более 160 млн рублей на разработку технической документации для производства медицинских изделий и комплектующего для автомобильной промышленности.

Самарская область год за годом демонстрирует динамичное развитие в научно-технологической сфере и становится одним из самых передовых субъектов Российской Федерации. Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что одной из приоритетных задач сегодня является повышение инновационного потенциала промышленных предприятий региона. «Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства. Будем определять векторы развития по тем отраслям, которые обеспечат технологический суверенитет и национальную безопасность страны», – отмечал ранее губернатор.

В 2024 году объем грантовой поддержки, выделенной АНО «АТР» Самарской области, составил около 350 млн рублей. Всего за время действия программы предприятия Самарской области привлекли более 413 млн рублей на разработку критически важных комплектующих.

«Активное взаимодействие региона с федеральными институтами развития позволяет привлекать значительные ресурсы на реализацию инновационных и технологических проектов и ускорять вывод новых продуктов на рынок, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В регионе выстроена система взаимодействия всех участников научно-технологической работы: стартапов, инжиниринговых центров, университетов, институтов развития, индустриальных партнеров и областного правительства. Благодаря этому Самарская область третий год подряд входит в первую десятку субъектов страны по уровню научно-технологического развития».

Сегодня в качестве исполнителей-разработчиков конструкторской документации по программе поддержки обратного инжиниринга АНО «АТР» квалифицированы 7 региональных компаний. Они могут претендовать на получение грантов. Еще 16 предприятий квалифицированы в качестве производителей - они могут выпускать критически важные комплектующие по разработанной конструкторской документации.

Напомним, что АНО «АТР» выделяет гранты до 100 млн рублей российским компаниям для разработки конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности. Специальная программа «Комплектующие для БАС» реализуется для развития новой отрасли.

Региональным оператором АНО «АТР» в Самарской области является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», который оказывает информационно-консультационную поддержку по сервисам и программам АНО «АТР».

 

Фото:    СамГМУ

Теги: Самара

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