Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская лента»

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В преддверии 9 мая волонтёры Победы начали раздавать жителям губернии Георгиевские ленты – символ воинской славы, доблести и чести, который объединяет миллионы жителей нашей страны.



Акция пройдёт по всей стране и продлится вплоть до 9 мая, чтобы к празднованию Дня Победы каждый гражданин России смог получить свою ленту.



Добровольцы напомнят жителям историю Георгиевкой ленты и правила её закрепления на одежде – с левой стороны, ближе к сердцу в знак уважения к подвигу советских солдат и сопричастности к историческим событиям нашей Родины.



Получить Георгиевскую ленту можно будет во всех муниципальных образованиях региона. На сайте георгиевскаяленточка.рф вы найдёте адреса.

Фото: Центр информационного и аналитического сопровождения ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики"