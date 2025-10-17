Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область принимает участие во Всероссийском форуме контрольных органов
Самарская область принимает участие во Всероссийском форуме контрольных органов
Самарцев приглашают к участию в X Международной акции «Большой этнографический диктант»
Самарцев приглашают к участию в X Международной акции «Большой этнографический диктант»
В России обезвредили синдикат телефонных мошенников: сеть терминалов ликвидирована в 11 регионах
В России обезвредили синдикат телефонных мошенников: сеть терминалов ликвидирована в 11 регионах
Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию
Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию
Ученые Приволжья разработали новое средств для борьбы с пожарами
Ученые Приволжья разработали новое средств для борьбы с пожарами
За 4 дня ОПМ «Нелегал-2025» полицейские Самарской области пресекли 300 административных правонарушений
За 4 дня ОПМ «Нелегал-2025» полицейские Самарской области пресекли 300 административных правонарушений
В Самарской области полицейские проводят масштабное мероприятие «Профилактика»
В Самарской области полицейские проводят масштабное мероприятие «Профилактика»
В Минпросвещения рассказали о работе над созданием единых школьных учебников
В Минпросвещения рассказали о работе над созданием единых школьных учебников
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.08
0.24
EUR 92.08
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область принимает участие во Всероссийском форуме контрольных органов

17 октября 2025 11:14
62
Самарская область принимает участие во Всероссийском форуме контрольных органов

Департамент развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области принимает участие в VI Всероссийском форуме контрольных органов, который проходит с 16 по 19 октября в Красноярске.

Всего на форуме собрались более тысячи специалистов в сфере контрольно-надзорной деятельности из всех регионов России.

Участники Форума обсудят актуальные вопросы развития контрольной (надзорной) деятельности на современном этапе: цифровизация контроля, практики внедрения риск-ориентированного похода, развитие системы досудебного обжалования и др. Особое внимание будет уделено вопросам трансформации моделей взаимодействия инспекторов и контролируемым лиц.

«Это еще одно очень важное направление работы нашего министерства, мы меньше о нем говорим, но ведем большую работу как координаторы реформы контроля в регионе, совместно с коллегами из региональных и муниципальных органов контроля, – рассказала руководитель департамента Лариса Названова. – Это профессиональная площадка для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и дальнейшего развития системы государственного контроля. Для предпринимателей уже сейчас многое изменилось и упростилось в вопросах взаимодействия с контролерами благодаря цифровизации и профилактике».

Форум поможет выработать единые подходы к госполитике в сфере контроля и надзора, обсудить актуальные вопросы и укрепить открытый диалог. Также это площадка для обмена лучшими практиками – бизнес делится успешными кейсами, предлагает решения по улучшению взаимодействия.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
100
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
380
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
302
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
344
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
545
Весь список