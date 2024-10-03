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Самарская область принимает участие во Всероссийской штабной трeнировке по гражданской обороне

3 октября 2024 19:05
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Основная цель - отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС и пожаров.

3 октября Самарская область принимает участие во Всероссийской плановой штабной тренировке по гражданской обороне, проводимой МЧС России.

Основной целью тренировки является отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. В ходе тренировки проводится проверка готовности органов управления и сил ГО всех уровней к практическим действиям по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также выполнению мероприятий по ГО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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