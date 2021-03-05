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Самарская область примет участие в международной акции «Вам, любимые»

5 марта 2021 15:08
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Поздравления в адрес женщин зазвучат буквально повсюду: в транспорте, на вокзалах, в аэропорту, а поздравительные открытки раскрасят медийные пространства Самары.

В первые праздничные выходные весны Самарская область примет участие в международной акции «Вам, любимые» под хэштегами #ВамЛюбимые и #MakeHerSmile.  Более 30 стран мира и 85 регионов России, свыше 40 000 волонтеров и представителей общественных организаций, дети и взрослые, онлай и офлайн форматы – всё синхронно зазвучит ради одной цели: подарить праздничное весеннее настроение представительницам прекрасной половины человечества!

Женщин Самарского региона в праздничные выходные ждёт масса приятных сюрпризов: мастер-классы по приготовлению праздничных завтраков, поздравления со словами благодарности, восхищения и любви, которые зазвучат в самых неожиданных местах населённых пунктов губернии, и, конечно же, первые предвестники наступающего тепла – весенние цветы. Все традиционные ингредиенты женского праздника будут соблюдены, но поданы под новым «вкусным» соусом. 

Международная акция «Вам, любимые!»

Акция, ставшая уже традиционной более чем в 30 странах мира, в этом году выйдет на улицы городов. В парках, на площадях, в самых оживленных местах мужчины будут дарить женщинам цветы, а также опубликуют свои поздравления в социальных сетях под хэштегами #ВамЛюбимые и #MakeHerSmile. Поэтому, милые женщины, не удивляемся, если незнакомый мужчина, парень, мальчик вдруг подарит вам цветок. К слову, уважаемые мужчины, лайфхак для вас: как превратить «традиционное» в «новаторское» – выложите своё поздравление или тематическую открытку в Instagram и других социальных сетях c хештегом #ВамЛюбимые. Так вы сможете и любимую поздравить, и поучаствовать в международной акции! После праздника самые интересные поздравления появятся на сайте акции http://www.makehersmile.world/.

«Поздравления, звучащие повсюду»

Поздравления в адрес женщин зазвучат буквально повсюду: в транспорте, на вокзалах, в аэропорту, а поздравительные открытки раскрасят медийные пространства Самары. Согласитесь, нет ничего приятнее, чем услышать тёплые слова поздравления с самого утра, садясь в автобус, поезд или регистрируясь на рейс в аэропорту.

«Километр красоты»

Очень зрелищным, массовым и ярким моментом праздника станет акция «Километр красоты». Военнослужащие Самарского гарнизона и областные юнармейцы примут участие во всероссийском мероприятии и пройдут по центральным улицам Самары и Тольятти, даря женщинам цветы и теплые слова. К слову, «1 км» – величина условная, «красоты» будет гораздо больше! Так в Тольятти 7 марта в 12.00 юнармейцы вместе с военнослужащими 3-ей отдельной гвардейской бригады специального назначения пройдут по улицам Дзержинского и Автостроителей от ТЦ «Капитал». 

 В Самаре 8 марта ряды юнармейцев и военнослужащих праздничной колонной пройдут по трём маршрутам: в 11.00 в сквере на ул.Авроры, в 12.00 по периметру площади им.Куйбышева, 13.00 по набережной вдоль Волжского проспекта от спуска по ул.Первомайская в сторону ЦСК ВВС и в 14.00 по улице Ленинградская. В 14.30 на Железнодорожном вокзале к акции «Вам, любимые» присоединятся волонтёры культуры, которые также подарят женщинам цветы и пригласят сделать памятное фото на фоне макета Самарской области в импровизированной фотозоне.

«Уличный артист»

Одним из самых ярких и богатых на эмоции станет поздравление, организованное при поддержке Администрации губернатора Самарской области и министерства культуры Самарской области, которое пройдёт в торговом центре «Мега» (г.Самара, 24-й км Московского шоссе, 5) 8 марта, начало в 12.00. В рамках общероссийской акции «Уличный артист» на площадке торгового центра выступят творческие коллективы, с импровизированной сцены прозвучат песни о женщинах, о любви, будут подарены самые главные «маячки» весеннего женского праздника – цветы. 

 «Ты прекрасна!»

За несколько дней до праздника школьники и члены молодёжных общественных организаций напишут и разошлют поздравительные открытки новоиспеченным мамам в родильных домах. Напомнив тем самым, что именно женщина даёт начало новой жизни и является хранительницей домашнего очага.

Флешмобы в онлайн формате

«Поэзия для любимых» – красивый и романтичный проект, в котором школьники прочитают стихи любимым мамам, бабушкам, сестрам. Все поздравительные признания будут доступны в социальных сетях, достаточно поставить хэштег #поэзиядлялюбимых. Не менее романтично и креативно предлагается школьникам поздравить своих педагогов, украсив классы своими силами. Фотографии класса и видео с реакциями учителей будут опубликованы в сообществе конкурса «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/ и в социальных сетях с хэштегами #ВамЛюбимые #БольшаяПеремена.

В целом, в самарском регионе весенний праздник предполагает быть красивым, неординарным и поистине масштабным.

Приглашаем всех желающих присоединиться к праздничным акциям, а всех женщин Самарской области погрузиться в атмосферу весеннего настроения! 

 

Фото из открытых источников

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Комментарии

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Условием данного мероприятия является обязательное участие в софинансировании работодателей, для чьих сотрудников и осуществляется строительство жилья.
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