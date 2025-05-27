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Самарская область представила программу комплексного развития молодежной политики «Академия молодежи» на конкурсе «Регион для молодых»

27 мая 2025 13:13
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Самарская область представила программу комплексного развития молодежной политики «Академия молодежи» на конкурсе «Регион для молодых»

26 мая 2025 года Самарская область представила комплексную программу «Академия молодежи» на всероссийском конкурсе «Регион для молодых». Презентацию открыл Первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов, подчеркнувший важность создания условий для самореализации более 750 тысяч молодых жителей региона.

Программа включает 6 тематических факультетов с 27 проектами, которые охватят более 150 тысяч человек. Кристина Гнатюк, председатель Совета Движения Первых Самарской области, подробно рассказала о факультете дипломатии и политики, включающем уникальный проект «Молодежный рапид-форсайт", который нацелен на изучение прогноза развития молодежи до 2036 года.

Заместитель министра туризма Аксана Чтецова представила проекты факультета туризма и гостеприимства, в том числе «Отцовский маршрут» — трехдневный слет молодых отцов с детьми с разработкой 20 локальных туристических маршрутов. Ректор Самарского социально-педагогического университета Светлана Бакулина рассказала о факультете развития компетенций, где программа «Госмарафон» позволит сформировать 20 проектных команд для решения социальных задач от заказчиков из числа органов власти, предприятий и бизнеса.

Командир добровольческого казачьего батальона  «Ермак» БАРС-15, заместитель войскового атамана по боевой подготовке Волжского войскового казачьего общества, Артем Светлолобов представил патриотические проекты, в их числе Школа молодежного актива «ВОИН». Участники проекта пройдут допризывную подготовку, получат уникальную возможность практического взаимодействия с ветеранами боевых действий, участниками СВО и действующими сотрудниками правоохранительного сектора. Анастасия Софьина, председатель Самарского Союза Молодежи, анонсировала творческий проект «В самое сердце», который позволит объединить самую творческую молодежь региона в целях реализации их масштабных творческих проектов.

Министр молодежной политики Наталья Рогова подробно остановилась на инфраструктурных изменениях, включающих модернизацию загородного центра «Лесная сказка». Глава Кинеля Вячеслав Тимошенко рассказал о создании современного молодежного пространства площадью 395 кв.м, которое станет точкой притяжения для более 13 тысяч молодых жителей городского округа Кинель.

Программа предполагает материально-техническое оснащение регионального молодежного центра, капитальный ремонт и создание муниципального молодежного центра, реализацию 27 проектов, обучение 212 специалистов и создание кадрового резерва. Ожидается, что программа позволит увеличить долю молодежи, вовлеченной в социально-полезную деятельность, и, в дальнейшем, снизить отток молодежи из региона.

Фото: министерство молодёжной политики

В случае победы в конкурсе программа получит дополнительное финансирование для реализации всех запланированных инициатив, включая расширение географии мероприятий на все 37 муниципалитетов.

«Мы готовы приложить все усилия, чтобы каждый молодой человек знал, что Самарская область — это регион, где хочется жить, работать, творить и развиваться», — подвел итог Михаил Смирнов. 

Программа «Академия молодежи Самарской области» разработана с учетом лучших практик молодежной политики и направлена на создание комфортной инфраструктуры и среды для самореализации молодежи.

Конкурс «Регион для молодых» проводится Росмолодёжью в рамках реализации федерального проекта «Россия - страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».

 

 

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