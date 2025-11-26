Я нашел ошибку
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
Самарская область оказалась в середине рейтинга регионов по перспективности трудоустройства

26 ноября 2025 11:45
141
Самарская область оказалась в середине рейтинга регионов по перспективности трудоустройства

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства по итогам третьего квартала 2025 года.
 

В первую тройку вошли Республика Татарстан, Забайкальский край и Амурская область. Методология рейтинга учитывает комплекс ключевых параметров, отражающих устойчивость рынка труда: медианную предлагаемую зарплату, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы (данные Росстата) и долю соискателей, ориентированных на трудоустройство внутри своего региона.
 

Самарская область (48 место, 61,5 балла) демонстрирует сбалансированную структуру рынка труда. Медианная предлагаемая зарплата по итогам 3 квартала составляет 70,4 тыс. руб., при прожиточном минимуме 16,7 тыс. руб., что формирует комфортный, но более сдержанный уровень покупательной способности. Конкуренция на рынке умеренная — 6,4 резюме на вакансию, уровень безработицы низкий — 1,7%. Доля соискателей, ищущих работу за пределами региона, составляет 7,1%, что отражает умеренную мобильность кадров и достаточность локальных возможностей.
 

Анализ тенденций
 

Формула успеха регионов-лидеров: первые места рейтинга заняли регионы, которые предлагают не максимальные зарплаты в абсолютном выражении, а их удачное сочетание с низкой стоимостью жизни, социальной стабильностью и низким уровнем безработицы. Это демонстрирует, что для соискателей важна комплексная надежность трудоустройства.
 

Столицы в рейтинге: Москва (31 место, 63,1 балла) и Санкт-Петербург (23 место, 63,9 балла), безусловно, сохраняют позиции центров с самыми высокими зарплатными предложениями. Однако в рамках данной методологии, которая оценивает сбалансированность рынка труда для широкого круга соискателей, более высокие позиции занимают регионы, где высокий доход сочетается с доступной стоимостью жизни и более низким уровнем конкуренции за рабочие места.
 

Приоритет – родному региону
 

Общей чертой для всех регионов из верхней части рейтинга является низкая доля соискателей, рассматривающих переезд. Это ключевой индикатор, показывающий, что местный рынок труда удовлетворяет потребности большинства жителей, обеспечивая им возможности для карьерного роста и развития без необходимости менять место жительства.
 

«Рейтинг за третий квартал наглядно показывает смещение приоритетов в оценке перспективности трудоустройства, — комментирует Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям. — Сегодня соискатели все чаще ценят не только размер оклада, но и комплекс условий: сколько средств остается после обязательных расходов, насколько стабильно их рабочее место и есть ли уверенность в завтрашнем дне. Регионы-лидеры предлагают именно такую среду – устойчивую, сбалансированную и ориентированную на качество жизни, что делает их крайне привлекательными для долгосрочного трудоустройства и построения карьеры».

