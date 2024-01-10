Самарская область - обладатель премии Ассоциации гольфа России

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На стенде Министерства спорта РФ на международной выставке "Россия" в Москве прошла презентация гольфа как вида спорта и состоялось награждение победителей премии Ассоциации гольфа России 2023 года.



Самарский регион был отмечен в трех номинациях:



- сильнейшая мини-гольфистка: Виктория Хазеева (Тольятти)



- сильнейший мини-гольфист: Тимур Рамазанов (Самара)



- сильнейший регион в дисциплине мини-гольф: Самарская область



2023 год стал успешным для гольфистов Самарской области: они были победителями и призерами чемпионата и первенства России по мини-гольфу, в основной состав национальной сборной России были включены 7 (из 8), в юниорскую сборную - 6 (из 7) спортсменов нашего региона.

Фото: минспорта СО