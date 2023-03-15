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Самарская область бьет рекорды по количеству молодежных мероприятий, их качеству, масштабности и популярности. О том, какими проектами гордится регион, какую поддержку оказывают власти, и какие новшества ожидают самарскую молодежь в ближайшем будущем рассказал во время прямого эфира из Центра управления регионом руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев.

По словам Сергея Бурцева, предметом особой гордости стала победа региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».

«В рамках национального проекта «Образование» появился федеральный проект «Молодежь России». Благодаря этому проекту Росмолодежь впервые провела конкурс «Регион для молодых». Осенью Самарская область вошла в число его победителей, и в этом году мы уже начали получать серьезное финансирование по этому проекту, – отметил руководитель департамента по делам молодежи. – В этой программе два блока: инфраструктурный и проектный. В рамках инфраструктурного блока молодежь Самарской области получит полноценный большой молодежный центр. Ему быть. В этом году мы проведем капитальный ремонт, в центре будет все необходимое для удобства работы: залы, коворкинги и многое другое».

Что касается проектного блока, Сергей Бурцев пояснил, что будет реализовано 11 проектов. Он подчеркнул, - работа была выстроена грамотно и максимально эффективно, потому что еще на страте было проведено обсуждение с представителями молодежных организаций и собраны идеи.

«Это позволило нам выбрать те проекты, которые действительно интересны молодежи. Мы начали их реализовывать. В частности, стартовал проект IQ Самара, нацеленный на развитие интеллектуального творчества среди молодежи. В него входят различные направления: игры «Что? Где? Когда?», управленческие поединки, программирование. Разные направления в сфере решения реальных кейсовых задач. Это подсказали сами ребята, и это очень востребовано. В рамках программы также реализуем Школу студенческого актива «Кузница кадров» по различным образовательным трекам, проведем Форум молодых педагогов, Форум студенческих молодежных СМИ, а также серию мероприятий для военно-патриотических клубов», – поделился планами руководитель департамента по делам молодежи.

Он подчеркнул, что департамент по делам молодежи выстраивает такую политику, чтобы всем желающим легко было обратиться без бюрократии, специалисты общаются с молодежью в режиме онлайн. Сергей Бурцев также отметил, что работе с молодежью, детьми, подростками в Самарской области уделяется очень большое внимание. Об этом свидетельствуют масштабные события и победы в федеральных конкурсах и программах, которыми может похвастаться регион.

«Задачи, которые мы перед собой ставим – раскрыть потенциал и таланты каждого молодого человека, каждого ребенка и обеспечить условия для его самореализации. Неспроста Россия – страна возможностей. Сейчас у каждого молодого человека есть целая линейка возможностей, – заявил руководитель департамента по делам молодежи. – Наша задача здесь, на территории региона, обеспечить, чтобы они реализовывались. Так, в прошлом году и в этом на территории региона проходит огромное количество мероприятий в сфере молодежной политики. Это и мероприятия уровня конкретного вуза, техникума, колледжа, а также муниципалитета, межмуниципальные, наши областные проекты. Конечно, мы традиционно на территории региона в партнерстве с нашими федеральными коллегами реализуем и крупные Всероссийские мероприятия. Если говорить про прошлый год, то таких проектов у нас было несколько.

В первую очередь Сергей Бурцев напомнил о Всероссийской студенческой весне. На данный момент это самая массовая в стране платформа развития и поддержки студенческого творчества.

«Студвесны традиционно реализуются почти в каждом регионе, в прошлом году наша юбилейная студвесна стала самой массовой, самой крупной из всех фестивалей за всю историю. Ее посетили 85 субъектов Российской Федерации. Это рекорд, потому что, как правило, 2-5 регионов по какой-то причине не приезжают. Мы постарались создать все возможности, чтобы приехали все. У нас также абсолютный рекорд по участникам – около 3 700 студентов непосредственно выступали на площадках фестиваля», – привел впечатляющие цифры руководитель департамента по делам молодежи.

По его словам, удалось добиться и необычайно высоких охватов благодаря идее губернатора Самарской области сделать все площадки фестиваля открытыми, а не только церемонии открытия и закрытия. Новаторство позволило любому жителю и гостю города посетить все площадки- очно присутствовали на фестивале около 500 000 гостей. Только трансляции открытия и закрытия собрали около 10 млн человек, а совокупная цифра по всем эфирам значительно больше.

С размахом прошел в 2022 году форум IВолга. Это был десятый, юбилейный форум, и он также стал грандиозным событием.

«У нас был самый большой конкурс на этот форум среди всех остальных в стране. Примерно 7- 8 человек на место. Мы получили множество высоких оценок от экспертов и почетных гостей», – рассказал Сергей Бурцев.

Среди проектов, которыми гордится департамент по делам молодежи и вся область: Национальный конкурс «Краса студенчества России», где выбрали самую красивую, талантливую, интеллектуальную студентку страны; патриотический форум Приволжского и Уральского округов, площадкой которого стала Самарская область; а также важнейшее патриотическое событие, к которому в департаменте готовились несколько лет: в прошлом году совместно с Российским военно-историческим обществом провели военно-исторический лагерь «Страна героев» для детей со всей России.

Руководитель департамента по делам молодежи уверен, что впереди еще больше достижений и ярких мероприятий, потому что в регионе налажен тесный контакт с молодежью, и это позволяет реализовывать действительно актуальные и нужные инициативы.