Самарская молодежь будет укреплять сотрудничество с сербской

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Дмитрий Азаров на Всемирном фестивале молодежи встретился с делегациями Самарской области и Республики Сербия.

Сегодня, 2 марта, в Сочи на федеральной территории «Сириус» благодаря решению Президента России Владимира Путина стартует самое масштабное событие – Всемирный фестиваль молодежи, который символизирует начало новой дружбы и взаимного обогащения культурами и традициями разных народов. Он объединяет молодых людей – более 20 тысяч человек – со всего мира. Российская делегация – самая большая, поскольку объединяет все регионы страны. Самарскую область представляет 180 активных, целеустремленных и неравнодушных ребят.

Накануне старта Всемирного форума молодежи губернатор Дмитрий Азаров встретился с делегациями Самарской области и Республики Сербия. Команда братского народа является одной из самых многочисленных среди иностранных – порядка 200 человек. Для нашего региона делегация Республики – партнерская, именно поэтому нашим ребятам доверено помогать сербским участникам в рамках форума.

Самарскую делегацию на Всемирном фестивале молодежи возглавляет Екатерина Снигирь, а сербскую – руководитель «Бессмертного полка» в Белграде, руководитель делегации Республики Сербской Алекс Галич.

Накануне открытия форума делегации встретились, чтобы обсудить возможность обмена опытом, поделиться интересными фактами, объединяющими Самарскую область и Сербию, а также поговорить о сохранении исторической памяти.

Дмитрий Азаров поприветствовал всех участников встречи и отметил, что в России абсолютно братское отношение к сербскому народу: «Я был очень рад, когда узнал, что именно сербская делегация будет в постоянном контакте с Самарской областью».

По словам Дмитрия Азарова, главная цель встречи – познакомиться и узнать пожелания иностранной делегации. Он продолжил: «Я думаю, вы уже познакомились с программой и знаете, чем будете заниматься».

Руководитель сербской делегации и глава «Бессмертного полка» в Белграде Алекс Галич отметил, что на форуме их встретила делегация Самарской области. «Мы хотели бы выразить благодарность за такое радушие и столь теплый прием», – обратился он.

Губернатор поинтересовался, есть ли у представителей братской страны особые пожелания в преддверии форума. Алекс Галич рассказал, что представители делегации хотели бы развивать отношения между молодежью и налаживать контакт между университетами. Он уточнил, что им поступали заявки студентов из Самарской области, которые хотели бы стажироваться в Крагуеваце.

«Мы хотели бы развивать отношения, особенно между нашей молодежью и связывать университеты, – отметил Алекс Галич. – Так, два года назад они уже связывали Самарский университет имени Королева с университетом в Крагуеваце».

Дмитрий Азаров заверил, что такое сотрудничество будет продолжено. «Я надеюсь, что, познакомившись здесь, на Всемирном форуме, мы сможем действительно упрочить наши контакты. Мы были бы рады принимать делегацию молодежи Сербии на Самарской земле. Готов отправить наших ребят в Сербию для того, чтобы узнать больше о замечательной и братской стране для России», – подчеркнул во время беседы глава региона.

Также в планах сербов – встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Дмитрий Азаров отметил, что в регионе придают особо внимание сохранению национальной культуры и морально-нравственному, духовному воспитанию. Так, в Самарской области живут представители более чем 150 разных национальностей. Губернатор сообщил, что в регионе есть православная академия и мусульманское образование.

Дмитрий Азаров также подчеркнул, что Самарская область принимала чемпионат мира по футболу в 2018 году. И первый матч на нашем стадионе был с участием Сербии, где команда одержала победу. Тогда губернатор подарил капитану сборной автомобиль тольяттинского автозавода – «Ниву».

Также на встрече сербы предложили сотрудничество по сохранению исторической памяти. «Я являюсь руководителем «Бессмертного полка» в Белграде и считаю, что сегодня это очень важно. Мы помним, что во Второй мировой войне Советский Союз освободил Европу. Мы должны это помнить всегда», – подчеркнул Алекс Галич.

По словам главы региона, есть ощущение, что многие люди из Европы забывают об этом, а правительства многих государств пытаются специально стереть у людей историческую память. «Складывается ощущение, что они делают это умышленно, осознанно стирают память у человека, который не имеет знаний по истории. Для нас очень дорого, что «Бессмертный полк» есть в Сербии. А в России – это целое народное движение. И сегодня это важнейшая духовная составляющая для нашего общества. Я очень рад, что в Сербии тоже есть «Бессмертный полк». Мы хотели бы, чтобы сотрудничество здесь тоже было», – отметил Дмитрий Азаров.

Также губернатор напомнил о том, что в мае прошлого года Самарская область впервые приняла международный антифашистский фестиваль «Гитары в строю». Его участниками стали музыканты из многих стран, включая те, которые ведут враждебную политику по отношению к России.

«Простые люди в разных странах понимают, что происходит. И для нас это было очень важно и дорого. Я очень надеюсь, что в этом году вы поможете сформировать сербскую делегацию и приедете на наш фестиваль», – пригласил Дмитрий Азаров.

Фото Юлия Рубцова.