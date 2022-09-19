Я нашел ошибку
Главные новости:
Эти средства будут распределены на ряд важных объектов.
На программу оздоровления Волги в регионе планируют направить 10 млрд рублей из федерального бюджета
Судом мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
В Тольятти осужден мужчина, который убил женщину отказавшую ему в проведении ремонтных работ в своей квартире
С 20 сентября автобусы в Крутые ключи и Смышляевку начнут ходить по временной схеме.
Дмитрий Азаров поручил чиновникам лично проконтролировать исполнение поручения по продлению автобусного маршрута до Смышляевки
Его зажало между слесарными контейнерами.
В СО электромонтер по обслуживанию буровых получил серьезные травмы во время работы на скважине
После продолжительной болезни.
Самарская Митрополия: ушел из жизни архимандрит Георгий Шестун
23 сентября в 18:00 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится открытие международного фестиваля искусств «Шостакович. ХХ век».
Анонс культурных событий в губернии на текущей неделе
На год раньше срока планируется открыть рабочее движение на развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
«Мы набрали хорошие темпы по строительству и ремонту дорог»: Дмитрий Азаров обсудил вопросы реализации нацпроекта
На программу оздоровления Волги в Самарской области планируют направить 10 млрд рублей из федерального бюджета.
141 общественное пространство и 272 дворовых территории благоустроят в Самарской области в следующем году
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.03
0.36
EUR 59.87
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ребята из Самарской области принимают участие в фестивале ПФО «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
В Тольяттинском медицинском колледже прошёл день донора
Завтра в губернии пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская Митрополия: ушел из жизни архимандрит Георгий Шестун

19 сентября 2022 20:24
130
После продолжительной болезни.

"19 сентября 2022 года в 9 часов утра, после продолжительной болезни отошел ко Господу архимандрит Георгий Шестун.

Пастырь и человек с невероятным умом и добротой! Наставник. Человек с большой буквы. Доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН, заведующий межвузовской кафедрой православной педагогики и психологии Самарской Православной Духовной семинарии, наместник Заволжского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня, настоятель Троице-Сергиева подворья г. Самары", - сообщает пресс-служба Самарской Митрополии.

 

Фото:   пресс-служба Самарской Митрополии

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт
19 сентября 2022  13:18
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт "Кросса нации - 2022"
191
Дмитрий Азаров: «Сделаю всё, чтобы тольяттинская «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды»
19 сентября 2022  12:59
Дмитрий Азаров: «Сделаю всё, чтобы тольяттинская «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды»
225
В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева
17 сентября 2022  10:26
В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева
822
Законопроект позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату.
16 сентября 2022  14:35
Губдума одобрила разработанный по поручению Дмитрия Азарова закон, защищающий самарцев, попавших под расселение из-за строительства метро
4839
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
16 сентября 2022  13:19
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
1022
Весь список