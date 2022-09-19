Самарская Митрополия: ушел из жизни архимандрит Георгий Шестун

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"19 сентября 2022 года в 9 часов утра, после продолжительной болезни отошел ко Господу архимандрит Георгий Шестун.



Пастырь и человек с невероятным умом и добротой! Наставник. Человек с большой буквы. Доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН, заведующий межвузовской кафедрой православной педагогики и психологии Самарской Православной Духовной семинарии, наместник Заволжского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня, настоятель Троице-Сергиева подворья г. Самары", - сообщает пресс-служба Самарской Митрополии.

Фото: пресс-служба Самарской Митрополии