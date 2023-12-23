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Самарская «iВолга» признана лучшим окружным форумом России

23 декабря 2023 13:33
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Самарская «iВолга» признана лучшим окружным форумом России

 

Победители премии молодежных достижений «Время молодых» были названы в пятницу, 22 декабря. Церемония награждения проходила в 75-м павильоне международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Почётным гостем Премии стал Первый заместитель Руководителя Аппарата Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Обладателем премии в номинации «Форум года» среди окружных форумов стал молодежный форум ПФО «iВолга», ежегодно проходящий в Самарской области.

Напомним, история «iВолги» начинается в 2013 году, когда по поручению Президента России Владимира Путина форум впервые прошел в Самарской области. Форум проходит под патронатом Полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова и при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В 2023 году форум «iВолга» объединил 2 000 молодых специалистов из 71 региона России, образовательная программа состояла из 8 направлений и трёх специальных треков, в том числе для юных участников от 14 до 17 лет. В подготовку были вовлечены все 14 регионов ПФО.

«Все эти годы я не перестаю удивляться и радоваться удивительной энергетике «iВолги». Меняются поколения, но это всегда мощнейший заряд оптимизма, энергии молодых, инициативных, творческих людей, настоящих патриотов. В этом году не форум поступило 32 тысячи заявок из 88 регионов России, на одно место - 16 претендентов. Это вновь рекорд, это лучший результат в стране. Такой сегодня масштаб «iВолги», такой интерес, такая эффективность форума, подтвержденная годами», - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, уже с 2024 года статус форума сменится на всероссийский. Решение было принято на федеральном семинаре-совещании с главами органов-власти, отвечающими за молодежную политику.

Задачу сделать форум «iВолга» всероссийским перед департаментом (а позже министерством) молодежной политики поставил губернатор Дмитрий Азаров. Обновленная концепция форума была защищена командой региона перед представителями Федерального агентства по делам молодежи. В 2024 году, учитывая новый статус, планируется усовершенствовать образовательную программу форума, в которую войдут 7 ключевых направлений и 1 спецтрек.

«iВолга» действительно стала основным молодежным событием России — по количеству людей, спектру вопросов, обсуждаемых проблем, по тем решениям, которые здесь принимаются в плане поддержки проектов. Здесь не останавливаются на достигнутом, меняют подходы, ставят новые задачи. Это как раз залог того, что форум развивается», - отмечал полпред Президента в ПФО Игорь Комаров.

По решению Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в 2024 году Всероссийский форум «iВолга» вновь пройдет на самарской земле.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области. 

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