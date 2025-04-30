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Самарская делегация стала призёром в пилотировании БАС и робототехнике на олимпиаде Приволжского федерального округа «IQ ПФО»

30 апреля 2025 13:56
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Самарская делегация стала призёром в пилотировании БАС и робототехнике на олимпиаде Приволжского федерального округа «IQ ПФО»

В Саранске (Республика Мордовия) на базе Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева прошла X Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО».

Республика Мордовия в десятый раз приняла участников и гостей Интеллектуальной олимпиады. Олимпиада зародилась в 2015 году на молодежном форуме ПФО «иВолга». В настоящее время проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В этом году в олимпиаде приняли участие более 400 студентов из 14 регионов Поволжья, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, а также университетов-партнеров Индии и Китая. Десятый сезон «IQ ПФО» включил в себя семь направлений: робототехника, парламентские дебаты, управленческие поединки, конкурс инженерных команд, «Что? Где? Когда?», пилотирование беспилотных авиационных систем (БАС) и программирование БАС.

Для оценки знаний самых эрудированных студентов Приволжья была сформирована профессиональная экспертная комиссия, в составе которой ученые ведущих вузов России, руководители, бизнесмены, представители IT-компаний.

Студенты из самарской делегации заняли призовые места по следующим направлениям:

Представлять самарскую делегацию отправились победители региональных отборочных соревнований окружной интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО» в составе 18 человек. Руководитель делегации – руководитель проекта «IQ Самара» Илья Анисимов.

Напомним, что в региональных отборочных соревнованиях «IQ ПФО» в Самарской области приняли участие более 250 студентов из высших учебных заведений, включая филиалы, и учебных заведений среднего профессионального образования.

«Третий год подряд самарская делегация на «IQ ПФО» входит в топ-5 регионов с наилучшим результатом. Отмечу, что по каждому направлению наши студенты занимают призовые места и входят в пятёрку и шестёрку сильнейших регионов. В этом году наши ребята по «робототехнике» и «пилотированию БАС» обошли 11 регионов и стали бронзовыми призёрами юбилейной олимпиады «IQ ПФО».  Благодарим за помощь в подготовке делегации министерство молодёжной политики Самарской области», – поделился руководитель самарской делегации Илья Анисимов.

фото: IQ ПФО

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