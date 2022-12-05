Я нашел ошибку
Главные новости:
В состав Совета включена глава городского округа Самары.
Путин указом включил в состав Госсовета восемь губернаторов и двух глав городов
«Надежнее всё-таки провод», — резюмировал он.
Россиян предупредили о риске утечки личных данных через домашнюю сеть Wi-Fi
Борис Калягин - советский журналист-международник, с 2004 года преподавал в Высшей школе экономики.
Советский журналист Борис Калягин умер на 85-м году жизни
Награждение и праздничный концерт приурочены ко Дню волонтёра.
Президент России Владимир Путин наградил «Волонтёра года» Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Инцидент произошел в ходе проведения внепланового обыска в отряде  ИК-6.
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за инцидента в ИК-6
Тема форума — «Партнерство ради общих целей».
Самарская делегация принимает участие в Международного форуме #МЫВМЕСТЕ 
В мужском турнире в составе сборной России серебряную медаль выиграл представитель 63 региона Артем Пуляшкин.
В Чехове прошел международный турнир «Кубок Содружества» по сумо
"Крылья Мечты" стали победителями в старшей возрастной группе 1 дивизиона.
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.77
0.62
EUR 64.99
1.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская делегация принимает участие в Международного форуме #МЫВМЕСТЕ 

5 декабря 2022 21:21
127
Тема форума — «Партнерство ради общих целей».

С 5 по 7 декабря в Москве в Доме молодежи проходит Международный форум гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ-2022» и Международная Премия «#МЫВМЕСТЕ».

В этом году около 10 тыс. участников из 89 регионов России и 45 стран мира примут участие в деловой, полезной, культурной, атмосферной и выставочной программах. Форум ежегодно собирает неравнодушных людей и лидеров социальных изменений. Тема форума — «Партнерство ради общих целей».

В состав самарской делегации вошли представители регионального Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества , Межрегиональной молодежной общественной организации «Инклюзивный Ресурсный Центр», Самарского Дома Молодежи, Окружного центра мобильности Приволжского Федерального округа, СРМОО «Центр социальных проектов», АНО «Самарский центр развития добровольчества», а также финалисты премии #МЫВМЕСТЕ. Всего 30 человек отправились в Москву, чтобы принять участие в форуме, обменяться опытом и презентовать успешные практики.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона обсудил с ними вопросы поддержки семей и вручил им государственные награды.
5 декабря 2022  20:11
«Низкий поклон за воспитание настоящих граждан нашей страны» - Дмитрий Азаров встретился с многодетными матерями региона
194
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
5 декабря 2022  13:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
250
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию
5 декабря 2022  13:19
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию
855
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
5 декабря 2022  12:52
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
234
Поддержка на всех уровнях: в Самарской области прошёл 3-й Съезд сельских НКО
5 декабря 2022  10:44
Поддержка на всех уровнях: в Самарской области прошёл 3-й Съезд сельских НКО
286
Весь список