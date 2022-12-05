Самарская делегация принимает участие в Международного форуме #МЫВМЕСТЕ 

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С 5 по 7 декабря в Москве в Доме молодежи проходит Международный форум гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ-2022» и Международная Премия «#МЫВМЕСТЕ».



В этом году около 10 тыс. участников из 89 регионов России и 45 стран мира примут участие в деловой, полезной, культурной, атмосферной и выставочной программах. Форум ежегодно собирает неравнодушных людей и лидеров социальных изменений. Тема форума — «Партнерство ради общих целей».



В состав самарской делегации вошли представители регионального Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества , Межрегиональной молодежной общественной организации «Инклюзивный Ресурсный Центр», Самарского Дома Молодежи, Окружного центра мобильности Приволжского Федерального округа, СРМОО «Центр социальных проектов», АНО «Самарский центр развития добровольчества», а также финалисты премии #МЫВМЕСТЕ. Всего 30 человек отправились в Москву, чтобы принять участие в форуме, обменяться опытом и презентовать успешные практики.

Фото: пресс-служба правительства СО