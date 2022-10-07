Самарская делегация принимает участие в VIII Cлете поисковых отрядов «Никто не забыт»

93

6 октября 2022 года в Нижегородской области (д.Истомино, Балахнинский район) на базе учебно-методического центра Приволжского федерального округа «Гвардеец» состоялось торжественное открытие VIII окружного слета поисковых отрядов «Никто не забыт». В этом году мероприятие собрало более 200 участников из 14 регионов округа.



Делегацию Самарской области представляют ребята из поисковых отрядов «Сокол», «Поиск», «Политехник» и «Свои». Возглавляет команду председатель Регионального совета РО ООД «Поисковое движение России» в Самарской области, командир поискового отряда «Сокол» Евгений Ривкинд.



В Самарской области уделяют большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Молодежь принимает активное участие в патриотических инициативах и проектах. На протяжении нескольких лет регион является лидером в стране по количеству юнармейцев. По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в области создан патриотический кластер. Ключевые военно-патриотические объединения сосредоточены в Доме офицеров Самарского гарнизона.



С напутственным словом к поисковикам от имени полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова обратился помощник полномочного представителя Владимир Колчин: «Поисковая работа очень важна для развития любого молодого человека. Это интересные и содержательные экспедиции, патриотизм, наша история, память. Проводимая вами работа, ваша заинтересованность, честное и ответственное отношение к делу – это распространение знаний о тех, кто погиб, защищая Родину, кто сохранил свободу и независимость нашего Отечества. Важнейшая задача для всех нас помнить, как это было.



В течение трех дней вы будете бороться за право стать лучшими среди лучших. Вас ждут конкурсные испытания, где нужно будет проявить лучшие навыки и качества, необходимые для успешного выполнения поисковой работы. Убежден, что Слет пройдет на высоком уровне и будет способствовать развитию поискового движения Приволжского федерального округа».



Также с напутственными словами к поисковикам обратились начальник отдела (военно-мемориального) департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь Миронов, представитель Приволжского федерального округа в Координационном совете ООД «Поисковое движение России» Андрей Мордвинов, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.



Слет поисковых отрядов «Никто не забыт» – это важнейшее окружное мероприятие, направленное на формирование патриотических ценностей у молодежи регионов ПФО, расширение и продвижение поискового движения, распространение лучших практик в его организации и обмен опытом по сохранению и увековечению памяти погибших при защите нашего Отечества.



В день открытия слета гости посетили площадку учебно-методического центра «Гвардеец», познакомились с участниками окружного проекта и осмотрели условия их проживания.



С 6 по 8 октября у поисковиков пройдут конкурсные испытания: «Визитная карточка команды», «Экспозиция по итогам полевого сезона», «Архивный поиск», «Поисковая викторина и техника безопасности», «Военно-историческая викторина», «Топография и ориентирование на местности», «Оказание первой медицинской помощи», «Порядок проведения и документирования полевых и поисковых работ».



Одним из итоговых мероприятий Слета станет Круглый стол по вопросам развития поискового движения в организациях среднего профессионального образования с участием депутата Госдумы, сопредседателя Центрального штаба ОНФ и ответственного секретаря ООД «Поисковое движение России» Елены Цунаевой и представителей департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, а также органов исполнительной власти, отвечающих за образование и молодежную политику в субъектах Федерации округа, и руководителей учреждений среднего профессионального образования.



8 октября (в 16.00 по мск.) состоится торжественная церемония закрытия и награждения победителей окружного Слета поисковых отрядов «Никто не забыт». В этот же день будут подведены итоги ежегодного конкурса, отражающего различные аспекты развития поискового движения, по восьми номинациям («За вклад в развитие поискового движения», «Результат», «Поддержка», «Средства массовых коммуникаций», «Вместе», «Инновация», «Наставник», «Воспитанник»).

Фото: департамент информационной политики СО