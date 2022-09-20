Самарская библиотека для молодежи проведет областной квест «Культурный код»

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22 сентября в 11:00 Самарская областная библиотека для молодежи проведет областной квест «Культурный код». Каждый год библиотека приглашает молодых людей на прогулку по столице Самарской губернии. В этот раз в рамках квеста все локации будут связаны с с популяризацией культурного наследия города, в том числе, с темой 2022 года — Годом культурного наследия народов России. Участникам предстоит в течение трех часов отгадывать зашифрованные улицы, скверы и памятники города и построить собственный маршрут по Самаре.

Принимать участие в квесте могут молодые люди в возрасте от 16 лет, в командах от 3 до 5 человек, и семьи с детьми. В финале будут определены три команды-победителя, которые получат ценные призы.

В организации и проведении квеста принимают участие волонтеры региональной ресурсной площадки «Волонтеры культуры. Регион 63».

Квест проходит уже в восьмой раз. Участие в нем бесплатное, по предварительной регистрации по ссылке.

В рамках этого события на площадке библиотеки откроется художественная выставка «Из Самары с любовью», где будут представлены живописные работы художника Татьяны Хаминой, руководителя Мастерской арт-практик Самарской областной библиотеки для молодежи, а также постоянных участников этих встреч и выпускников детской художественной школы имени Зингера.

Фото: минкульт СО