Самарец украл деньги с банковского счета  у бывшей возлюбленной

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В дежурную часть отдела полиции Самары с заявлением обратилась 22-летняя девушка. Она сообщила, что знакомый похитил деньги с ее банковского счета.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - ранее судимого 24-летнего бывшего сожителя потерпевшей.

Задержанный пояснил, что в тот день он распивал спиртные напитки в своей квартире в компании знакомых. Там же находилась его бывшая возлюбленная. В какой-то момент, когда остальные гости ушли а девушка вышла в другую комнату, молодой человек взял ее телефон и, используя личный кабинет в мобильном приложении, перевел 13 500 рублей на свою банковскую карту, после чего лег спать.

На следующее утро девушка узнала о потере денег. Она обратилась к бывшему молодому человеку, который признался, что, действительно, это он перевел деньги и пообещал вернуть их, когда получит заработную плату. Спустя две недели мужчина деньги так не вернул. Местная жительница обратилась с заявлением в территориальный отдел полиции.

В отношении безработного, ранее судимого мужчины, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование уголовного дела окончено и вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый признался, что похищенные денежные средства он планировал потратить на выкуп заложенного в ломбард личного сотового телефона, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО