Самаре прошла встреча сотрудников полиции и студентов юридического факультета СГЭУ

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В Самаре состоялось торжественное мероприятие, на котором помощник начальника (по работе с личным составом) - начальник ОРЛС Управления МВД России по г. Самаре Сергей Устюгов поздравил студентов юридического факультета Самарского государственного экономического университета с окончанием высшего учебного заведения, отметив, что это одно из важнейших событий в жизни.

После напутственного слова полковник внутренней службы вместе с директором института права, заведующим кафедрой Международного права и политологии Сергеем Бортниковым в присутствии преподавателей вуза и родителей выпускников вручил молодым людям дипломы.



Пользуясь случаем, полковник Устюгов пригласил выпускников на службу в органы внутренних дел и разъяснил, как проходит процесс отбора кандидатов, оформления и стажировки, затронул вопросы, связанные с льготами и социальными гарантиями для сотрудников органов внутренних дел, подчеркнув, что информация о трудоустройстве особенно актуальна сейчас после окончания высшего учебного заведения, когда необходимо определиться с дальнейшим жизненным направлением. «В органах внутренних дел нужны специалисты различных направлений, главное – наличие желания и теоретических знаний, а на практике помогут специалисты тех подразделений, в которые вы придете работать. Желаю вам удачи и реализации полученных знаний в дальнейшей профессии», - пожелал выпускникам помощник начальника Управления (по работе с личным составом) Сергей Устюгов.

Фото: ГУ МВД СО