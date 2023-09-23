Самарчанка, совершая по совету мошенников сделки купли-продажи, лишилась 500 000 рублей

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В полицию обратился безработная 31-летняя самарчанка. Женщина рассказала, что накануне ей пришло сообщение от незнакомого номера в мессенджере с предложением подработать.

Потерпевшей пообещали хороший доход, и она заинтересовалась возможностью получения легкого заработка. Ей было предложено на известной платформе электронной коммерции заказывать недорогие вещи, тем самым продвигая их популярность, и получать обратно потраченные денежные средства с небольшой комиссией.

Женщина согласилась и стала совершать сделки купли-продажи. Первоначально эти операции приносили доход в последующим злоумышленник под различными предлогами престал выплачивать дивиденды. На определенном этапе «работы» размер покупок составил около 500 000 рублей и «работодатель» перестал выходить на связь.

Поняв, что всё это время она переводила деньги мошенникам, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ru.freepik.com