Самарчанка, сотрудница компании сотовой связи, нарушила тайну переписки и теперь предстанет перед судом

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Женщина, находясь на своем рабочем месте, в телекоммуникационной компании, предоставляющей услуги сотовой связи, незаконно, без присутствия владельца абонентского номера и без судебного решения, имея доступ к сведениям, составляющим охраняемую Конституцией РФ тайну переписки и телефонных переговоров, осуществила просмотр конфиденциальной информации обо всех состоявшихся соединениях абонентского номера, чем нарушила право на тайну переписки и телефонных переговоров, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело направлено в суд Советского района города Самары для рассмотрения по существу.

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