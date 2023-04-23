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Самарчанка, сотрудница компании сотовой связи, нарушила тайну переписки и теперь предстанет перед судом

23 апреля 2023 15:21
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Уголовное дело направлено в суд.

Женщина, находясь на своем рабочем месте, в телекоммуникационной компании, предоставляющей услуги сотовой связи, незаконно, без присутствия владельца абонентского номера и без судебного решения, имея доступ к сведениям, составляющим охраняемую Конституцией РФ тайну переписки и телефонных переговоров, осуществила просмотр конфиденциальной информации обо всех состоявшихся соединениях абонентского номера, чем нарушила право  на тайну переписки и телефонных переговоров, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело направлено в суд Советского района города Самары для рассмотрения по существу. 

 

Фото:  ru.freepik.com

Теги: Самара Уголовное дело

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