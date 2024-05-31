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Самара встретила участников фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»

31 мая 2024 11:44
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Самара встретила участников фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»

29 мая 2024 года в Самару прибыли участники фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024», который проходит в рамках окружного общественного проекта «Театральное Приволжье», инициированного полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Лучшие детские и молодёжные коллективы, а также победители в индивидуальных номинациях по итогам V, юбилейного сезона фестиваля «Театральное Приволжье» получили уникальную возможность поработать с педагогами Российского института театрального искусства ГИТИС на борту теплохода «А.С. Попов». Помимо лауреатов фестиваля в образовательной поездке по Волге принимают участие актеры театров и студенты театральных учреждений из регионов ПФО. Самарскую область на фестивале представляют студенты театрального факультета Самарского государственного института культуры и группа театральной студии «Труппа Отрадного».

С причала речного вокзала Самары участников «ГИТИСФЕСТА» встретили гостеприимно и символично. Под народные песни в исполнении молодежного хорового коллектива «Цветолетие» ребят пригласили в дружный волжский хоровод. Затем для юных театралов была организована прогулка по набережной и познавательная экскурсия.

Самару часто называют купеческим городом. Купцы в России традиционно интересовались искусством. Первый профессиональный театр был открыт купцом Лебедевым в 1851 году, когда была основана Самарская губерния. Самара считается и театральным городом. Здесь работает более десяти театров, а всего в регионе расположено семнадцать профессиональных театральных учреждений.

Особый интерес гостей вызвала скульптурная композиция «Бурлаки на Волге» – бронзовая версия картины И.Е. Репина, где и было сделано коллективное фото в память о посещении Самары. Следует отметить, что одна из работ участников фестиваля называется «Как бурлаки баржу тащили». Эту фантазию по картине знаменитой картины показали актёры из Самары и Саратова во время программы в молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» СГИК. Там же с успехом прошли показы эскизов «Таинственные легенды с берегов Волги» (вариация на пьесу Е. Чирикова) в исполнении театральной студии «Труппа Отрадного» и «Волки и Овцы» по пьесе А. Островского в исполнении актёров ГИТИС.

Фестиваль «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье» – это большая творческая лаборатория, включающая мастер-классы и обсуждения показов с театроведами. Цель Фестиваля – показ эскизов спектаклей не только зрителям, но и руководителям поволжских театров.
«В команде есть и профессиональные режиссеры, которые работают в разных регионах, в разных театрах, и молодые артисты и профессиональные, которые работают в своих театрах, они могут получить какую-то интересную роль или предложение, потому что из лабораторий фестивалей иногда и спектакли рождались, потом и труппа может родиться. Ребята дружат, общаются, день и ночь репетируют. Настоящий театральный теплоход», – рассказал декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов.

По программе у ребят восемь познавательных дней с режиссерами – выпускниками ГИТИСа, совместная подготовка эскизов к будущим спектаклям и их презентация в городах-участниках фестиваля: Казани, Самаре, Саратове, Ульяновске, Чебоксарах и Нижнем Новгороде.
«Эти волжские просторы, это такая сила, такая красота! Мы репетировали, у нас еще песня идёт про Волгу, а сзади в окне Волга. Слияние искусства, Волги, природы – это круто, ребята. Здорово придумали организаторы, чтобы не просто финансово наградить участников, а подарить эти незабываемые встречи, эти впечатления», – поделилась артистка театра «Труппа Отрадного» Ирина Старкова.
«Это очень классно, потому что это дает возможность общаться между институтами с другими ребятами, которые уже работают в профессиональных театрах, это гораздо больше опыта. Мы перенимаем у них что-то, они у нас что-то перенимают», – рассказала студентка Самарского государственного института культуры Анастасия Устьянцева.

Проект «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024» реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, и является коллаборацией двух известных проектов: Российского института театрального искусства ГИТИСFEST и общественного проекта Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье».

Фото: Самарский государственный институт культуры

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