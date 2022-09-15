Самара включается в  #БумБатл

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Помогать природе, делать окружающий нас мир чище и видеть результаты своих трудов способен каждый желающий. Начать можно с самых простых вещей – сдать весь бумажный хлам, который копится годами. И сделать это, не откладывая, потому что 15 сентября стартовала крупнейшая в стране акция по сбору макулатуры #БумБатл. В Самаре пункты приемы макулатуры уже ждут участников до 15 ноября.

Акция, организованная в поддержку нацпроекта «Экология», проводится в стране уже в третий раз. Объединенные усилия дают мощный результат, поэтому Бумбатл в этом году не ограничивается, как прежде, только воспитанниками детских садов, школьниками и студентами колледжей и вузов. Теперь собирать и сдавать макулатуру в рамках акции смогут также сотрудники компаний и различных организаций, присоединиться к акции возможно и индивидуально.

Для участия в #БумБатл нужно принести бумагу на переработку в пункт приема. Найти ближайший пункт легко на специальной интерактивной карте: https://бумбатл.национальныепроекты.рф/. Сдавшим макулатуру выдают сертификат участника акции, а в финале будут названы победители.

Есть и еще одна интерактивная составляющая участия для продвинутых пользователей соцсетей: можно выложить фото/видео ВКонтакте и Одноклассниках с «бумажным» креативом, это может быть повтор за любимым блогером или собственный творческий ход. Обязательны хэштеги #бумбатл и #нацпроектэкология , чтобы креатив стал участвовать в конкурсе. Авторы самых ярких, творческих фото- и видеоматериалов получат шанс пообщаться с амбассадорами акции 2022 года – художественными гимнастками Ариной и Диной Авериными, а также певцом Хабибом.

По итогам соревнования определят ТОП-5 самых креативных постов, выбранных среди лидеров голосования на сайте, и ТОП-3 самых результативных детских садов и школ, вузов, колледжей, компаний.

Сроки проведения #БумБатл 2022 в этом году увеличили до двух месяцев. Организаторы уверены, что благодаря этому удастся превзойти результаты прошлых лет. При этом они впечатляют: за два прошлых сезона в акции приняло участие 1,2 млн россиян, они собрали более 3 млн. тонн макулатуры. Этот объем позволил спасти 62 тыс. деревьев.

Включайтесь в БумБатл, становитесь частью цивилизованного общества, которое заботится о мире, в котором живет и делает все от него зависящее, чтобы сохранить леса, деревья, удивительную природу своей страны.

Фото: ru.freepik.com