Самара в рейтинге городов-2021

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Лучшие оценки развития различных параметров жизни — у Тюмени, Казани, Краснодара и Сочи. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1000 представителей экономически активного населения 36 крупных городов страны.



В Самаре заметно растут оценки развития школ и детских садов: в 2014 году успехи в развитии детской инфраструктуры отмечали 11% опрошенных, а в 2021-м — уже 26%. К Чемпионату мира по футболу в городе привели в порядок автодороги (их оценки возросли с 4% в 2014-м до 23% в 2018-м), в 2021-м оценки чуть скорректировались (20%). Снизились оценки развития местных кафе и ресторанов: если в 2018 году их успехи отмечали 43% самарцев, то уже в 2020-м — 38%, а сегодня — лишь 30%. Жить в Самаре нравится 83% опрошенных, это 6-ое место из 21.



Самые важные итоги года пандемии: оценки развития медицины выросли в Перми, Саратове и Челябинске.



Оценки экологической составляющей жизни во всех мегаполисах, за исключением разве что Сочи и Тюмени, традиционно невысоки. В период карантина по COVID-19 наблюдался их небольшой рост, и сегодня оценки экологии сохраняются на уровне прошлого года плюс-минус 1—2 п.п.



Аналогичная ситуация и с безопасностью: некоторый прогресс в оценках в 2020 году и удержание результатов в 2021-м.



В период строгого карантина росли оценки развития парков и скверов: возможность прогулок во многих городах стала восприниматься как привилегия. В 2021 году еще улучшить оценки по этому параметру удалось Владивостоку, Казани, Перми, Самаре, Саратову, Сочи, Тольятти, Уфе и Челябинску.



Оценки развития школ и детских садов, а также вузов в «ковидный» год если где и просели, то за год уже отыграли падение.



Доступность удобного жилья в Воронеже, Иркутске, Красноярске, Омске, Сочи и Хабаровске за год снизилась, а во Владивостоке, напротив, возросла.



Оценки развития кафе и ресторанов, кинотеатров и театров, а также доступности товаров и услуг в 2020 году закономерно снизились и пока не отыграли падение в большинстве мегаполисов.



Федеральная программа ремонта автодорог в действии: оценки развития этого параметра в 2020 году выросли в большинстве мегаполисов и за год нигде значительно не просели, а даже продолжили рост, как, например, в Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Саратове, Тольятти, Уфе и Челябинске.



Оценки развития общественного транспорта в Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе, Хабаровске и Ярославле после роста в 2020-м сейчас упали до уровня 2019 года или даже более ранних периодов, а во Владивостоке, Воронеже, Омске, Перми и Саратове, напротив, продолжают немного увеличиваться.



Оценки доступности хорошей работы заметно пострадали в период строгого карантина, однако рынок труда уже отыграл падение. Больше всего оценки этой сферы жизни за год выросли во Владивостоке и Тюмени.



По итогам года пандемии число граждан, которым нравится жить в родном городе, выросло в Челябинске, Перми и Саратове.



В рейтинге городов-2021 впервые участвуют полумиллионники Астрахань, Барнаул, Ижевск, Кемерово, Киров, Липецк, Махачкала, Набережные Челны, Новокузнецк, Оренбург, Пенза, Рязань, Томск и Ульяновск. Самым успешным из новичков оказались Набережные Челны с высокими оценками развития большинства параметров жизни.



Как за год пандемии изменились оценки развития медицины, образования, общественного транспорта, ресторанов и доступности хорошей работы в Москве и Санкт-Петербурге, читайте в нашей статье.