Самара - в десятке популярных направлений для любителей кофе в сентябре

29 сентября отмечают День кофе. Этот день в некоторых странах знаменует начало сбора урожая кофе - а во всем мире этот товар очень популярен и лучше него продается только нефть. В сентябре иногда хочется после прогулки во вновь открытом городе посидеть в кофейне, смакуя ароматный напиток и наблюдая за посетителями, а в случае, если столик достался у окна - также за улицами снаружи. Куда же поехать за чашечкой хорошего кофе?
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные "кофейные" направления для бронирования жилья в сентябре 2025 года. Для этого совместили города с наибольшим количеством кофеен на 10 тыс. человек с самыми востребованными направлениями сентября. На первом месте Санкт-Петербург, на втором - Москва, а на третьем оказалась Казань. Во сколько же обходится путешественникам-кофеманам это удовольствие в сентябре?
Десять самых популярных сентябрьских направлений для любителей кофе:
*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки