Самара - в десятке популярных направлений для любителей кофе в сентябре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.
В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»
Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России.
Преподаватель из Самары представит регион на конкурсе профмастерства «Мастер года»
Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов.
Сформирована архитектура культурной программы форума «Россия – спортивная держава» в Самаре
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара - в десятке популярных направлений для любителей кофе в сентябре

29 сентября 2025 10:52
148
Самара - в десятке популярных направлений для любителей кофе в сентябре

29 сентября отмечают День кофе. Этот день в некоторых странах знаменует начало сбора урожая кофе - а во всем мире этот товар очень популярен и лучше него продается только нефть.  В сентябре иногда хочется после прогулки во вновь открытом городе посидеть в кофейне, смакуя ароматный напиток и наблюдая за посетителями, а в случае, если столик достался у окна - также за улицами снаружи.   Куда же поехать за чашечкой хорошего кофе?

 Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные "кофейные" направления  для бронирования  жилья  в сентябре 2025 года.  Для этого совместили города с наибольшим количеством кофеен на 10 тыс. человек   с самыми востребованными направлениями сентября.  На первом месте Санкт-Петербург, на втором - Москва, а на третьем оказалась Казань.  Во сколько же обходится путешественникам-кофеманам это удовольствие в сентябре?

 Десять самых популярных сентябрьских направлений для любителей кофе:
 

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4171 р. / 5 ночей*
  2. Москва, Московская область ― 5015 р. / 3 ночи
  3. Казань, Татарстан ― 4527 р. / 4 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3517 р. / 2 ночи
  5. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4401 р. / 3 ночи
  6. Волгоград, Волгоградская область ― 3990 р. / 2 ночи
  7. Воронеж, Воронежская область ― 3516 р. / 2 ночи
  8. Новосибирск, Новосибирская область ― 2517 р. / 5 ночей
  9. Уфа, Башкирия ― 3731 р. / 2 ночи
  10. Самара, Самарская область ―3700 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
103
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
144
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
464
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1186
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
513
Весь список