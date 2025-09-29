Самара - в десятке популярных направлений для любителей кофе в сентябре

148

29 сентября отмечают День кофе. Этот день в некоторых странах знаменует начало сбора урожая кофе - а во всем мире этот товар очень популярен и лучше него продается только нефть. В сентябре иногда хочется после прогулки во вновь открытом городе посидеть в кофейне, смакуя ароматный напиток и наблюдая за посетителями, а в случае, если столик достался у окна - также за улицами снаружи. Куда же поехать за чашечкой хорошего кофе?



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные "кофейные" направления для бронирования жилья в сентябре 2025 года. Для этого совместили города с наибольшим количеством кофеен на 10 тыс. человек с самыми востребованными направлениями сентября. На первом месте Санкт-Петербург, на втором - Москва, а на третьем оказалась Казань. Во сколько же обходится путешественникам-кофеманам это удовольствие в сентябре?



Десять самых популярных сентябрьских направлений для любителей кофе:



Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4171 р. / 5 ночей* Москва, Московская область ― 5015 р. / 3 ночи Казань, Татарстан ― 4527 р. / 4 ночи Краснодар, Краснодарский край ― 3517 р. / 2 ночи Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4401 р. / 3 ночи Волгоград, Волгоградская область ― 3990 р. / 2 ночи Воронеж, Воронежская область ― 3516 р. / 2 ночи Новосибирск, Новосибирская область ― 2517 р. / 5 ночей Уфа, Башкирия ― 3731 р. / 2 ночи Самара, Самарская область ―3700 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки