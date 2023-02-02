Я нашел ошибку
Главные новости:
«РКС-Самара» получили награду за одно из лучших защитных сооружений в Приволжском федеральном округе
«РКС-Самара» получили награду за одно из лучших защитных сооружений в Приволжском ФО
Транспортные прокуроры проверили суда, курсирующие между Самарой и Рождествено
Транспортные прокуроры проверили суда, курсирующие между Самарой и Рождествено
За минувшие сутки выявили еще 316 случаев коронавируса в Самарской области
За минувшие сутки выявили еще 316 случаев коронавируса в Самарской области
Грузовая "Газель" сгорела ночью на пр. Металлургов в Самаре
Грузовая "Газель" сгорела ночью на пр. Металлургов в Самаре
Ежегодный танцевальный фестиваль различных направлений вновь соберет танцевальные коллективы Поволжья в Сызрани
Ежегодный танцевальный фестиваль различных направлений вновь соберет танцевальные коллективы Поволжья в Сызрани
У тольяттинца в магазине украли телефон
У тольяттинца в магазине украли телефон
Глава СК взял на контроль состояние школ в Сызранском районе
Глава СК взял на контроль состояние школ в Сызранском районе
«КамАЗ» приступил к выпуску локализованных грузовиков поколения К5
«КамАЗ» приступил к выпуску локализованных грузовиков поколения К5
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.12
-0.4
EUR 76.22
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк открывает сезон уникальных лекций
В Самаре 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени»
Самарский зоопарк приглашает 2 февраля на "День российского сурка"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара - в десятке городов, где подают самые вкусные десерты

2 февраля 2023 09:48
199
Самара - в десятке городов, где подают самые вкусные десерты

1 февраля – Международный день десерта. Это слово пришло в русский язык из французского, до этого по-русски говорили «заедки».  То есть - приятное блюдо, которое завершает обед или ужин, снимает тяжесть после еды. Сегодня мы можем попробовать самые разные десерты – традиционные и вегетарианские, фруктовые, без сахара, или, наоборот, по историческим рецептам. Каждый может найти рецепт себе по вкус

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru в День Десерта  провел опрос в соцсети VK и ТГ : в каком городе наши подписчики пробовали самые интересные десерты.   И теперь делимся - нет, не десертами, а результатами опроса.

1. В этой номинации, как и в предыдущих наших опросах лидером оказался  Санкт-Петербург   —  его выбрало 40% подписчиков.  Город на Неве не зря позиционирует себя, как кулинарную столицу, в том числе и в области десертов. С незапамятных времен многие помнят кондитерскую сеть "Север".  А ведь теперь в Санкт-Петербурге гораздо большее разнообразие.

 
2. На второе место вышел Калининград, получивший  15% голосов. Из традиционных десертов здесь можно попробовать яблочный пирог с корицей "Попрошайка" и марципаны. Но так как Калининград - интернациональный город, вы в любом случае найдете десерт себе по вкусу.


3. Казань оказалась на третьем  месте,  собрав  12% голосов.   Удивительно вкусную казанскую выпечку знают многие.  Как и национальные десерты - чак-чак, талкыш. А вообще в Казани, позиционирующей себя городом на стыке Запада и Востока, можно попробовать любые интересные десерты - как европейские, так и восточные.

 
4. За Краснодар проголосовали 11% подписчиков. Кубанская кухня считается одной из самых энергоемких, в Краснодаре можно найти любой десерт - фруктовые, ягодные, арбузные. А еще -  мороженое разнообразных сортов и размеров, пирожные.


5. Прекрасный Севастополь собрал 7% голосов.  Здесь тоже в ходу самые разные рецепты десертов. И особенно вкусно заказать их в кофейне с видом на море. А в теплое время - еще и есть на открытой веранде.  


6. Самара получила 5% голосов.  Городские кофейни тоже весьма ценятся любителями десертов - как русских, так и европейских, достаточно оригинальных - например, разноцветный шоколад с клубничным или цитрусовым вкусом.  


7. За Тверь проголосовало 4% любителей десертов. Один из самых известных десертов здесь - слойка с яблоком, она же "слойка Вульфа", которыми восхищался еще А.С. Пушкин, весьма ценивший изысканный стол.  

 
8. Махачкала получила 3% голосов.  И местные жители, и гости с удовольствием вспоминают пахлаву всех видов, мучную халву бахух.  И как все это запивается ароматнейшим бекмесом.
 

9. Великий Новгород собрал 2% голосов. В этом городе с момента его основания готовили удивительный "медовый хлеб" - пряник. И ремесло пряничника считалось весьма почетным. Так же, как и профессия кондитера сегодня.

 
10. За Владивосток проголосовал 1% участников опроса. А ведь именно здесь можно попробовать шоколад с морской солью и даже с морским ежом.    Но даже если не говорить об экзотике - десерт "Птичье молоко" тоже берет свое начало именно во Владивостоке. И только здесь можно попробовать аутентичную "Птичку" - во Владивостоке сохранен ее оригинальный рецепт. 

Фото: Phere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарскую область накроет снегопад
2 февраля 2023  12:30
Самарскую область накроет снегопад
91
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
2 февраля 2023  10:39
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
161
В Самарской области в сотрудничестве с КРЭТ планируется создать мощный электронно-компонентный кластер.
1 февраля 2023  20:44
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Владимиром Гутеневым и Александром Паном
433
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
1 февраля 2023  10:12
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
396
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
1 февраля 2023  07:59
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
2196
Весь список