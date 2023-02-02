Самара - в десятке городов, где подают самые вкусные десерты

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1 февраля – Международный день десерта. Это слово пришло в русский язык из французского, до этого по-русски говорили «заедки». То есть - приятное блюдо, которое завершает обед или ужин, снимает тяжесть после еды. Сегодня мы можем попробовать самые разные десерты – традиционные и вегетарианские, фруктовые, без сахара, или, наоборот, по историческим рецептам. Каждый может найти рецепт себе по вкус



Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru в День Десерта провел опрос в соцсети VK и ТГ : в каком городе наши подписчики пробовали самые интересные десерты. И теперь делимся - нет, не десертами, а результатами опроса.



1. В этой номинации, как и в предыдущих наших опросах лидером оказался Санкт-Петербург — его выбрало 40% подписчиков. Город на Неве не зря позиционирует себя, как кулинарную столицу, в том числе и в области десертов. С незапамятных времен многие помнят кондитерскую сеть "Север". А ведь теперь в Санкт-Петербурге гораздо большее разнообразие.



2. На второе место вышел Калининград, получивший 15% голосов. Из традиционных десертов здесь можно попробовать яблочный пирог с корицей "Попрошайка" и марципаны. Но так как Калининград - интернациональный город, вы в любом случае найдете десерт себе по вкусу.



3. Казань оказалась на третьем месте, собрав 12% голосов. Удивительно вкусную казанскую выпечку знают многие. Как и национальные десерты - чак-чак, талкыш. А вообще в Казани, позиционирующей себя городом на стыке Запада и Востока, можно попробовать любые интересные десерты - как европейские, так и восточные.



4. За Краснодар проголосовали 11% подписчиков. Кубанская кухня считается одной из самых энергоемких, в Краснодаре можно найти любой десерт - фруктовые, ягодные, арбузные. А еще - мороженое разнообразных сортов и размеров, пирожные.



5. Прекрасный Севастополь собрал 7% голосов. Здесь тоже в ходу самые разные рецепты десертов. И особенно вкусно заказать их в кофейне с видом на море. А в теплое время - еще и есть на открытой веранде.



6. Самара получила 5% голосов. Городские кофейни тоже весьма ценятся любителями десертов - как русских, так и европейских, достаточно оригинальных - например, разноцветный шоколад с клубничным или цитрусовым вкусом.



7. За Тверь проголосовало 4% любителей десертов. Один из самых известных десертов здесь - слойка с яблоком, она же "слойка Вульфа", которыми восхищался еще А.С. Пушкин, весьма ценивший изысканный стол.



8. Махачкала получила 3% голосов. И местные жители, и гости с удовольствием вспоминают пахлаву всех видов, мучную халву бахух. И как все это запивается ароматнейшим бекмесом.



9. Великий Новгород собрал 2% голосов. В этом городе с момента его основания готовили удивительный "медовый хлеб" - пряник. И ремесло пряничника считалось весьма почетным. Так же, как и профессия кондитера сегодня.



10. За Владивосток проголосовал 1% участников опроса. А ведь именно здесь можно попробовать шоколад с морской солью и даже с морским ежом. Но даже если не говорить об экзотике - десерт "Птичье молоко" тоже берет свое начало именно во Владивостоке. И только здесь можно попробовать аутентичную "Птичку" - во Владивостоке сохранен ее оригинальный рецепт.

Фото: Phere.com