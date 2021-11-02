Самара в числе победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

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Самара является многонациональным муниципальным образованием – в нем проживают представители более 157 национальностей, действуют свыше 90 национальных общественных объединений, с которыми мэрия отладила конструктивное взаимодействие. Этой осенью в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» Самара вошла в пятерку лидеров Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», заняв IV место (среди муниципальных округов, городских округов и городских поселений). Всего же для участия в конкурсе в данной номинации было подано 263 заявки из 66 регионов страны.

Конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей с 2017 года, а вышеуказанная номинация была учреждена в 2018 году. В 2021 году представление победителей прошло в онлайн-формате с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

От Самарской области в конкурсе принимали участие 8 муниципальных образований: городские округа Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель, а также сельские поселения Камышла (м.р. Камышлинский), Красные Ключи (м.р. Похвистневский), Кармало-Аделяково (м.р. Сергиевский), Клявлино (м.р. Клявлинский).

Федеральная конкурсная комиссия по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» отметила конкурсную заявку от Самары «За использование новых форм и методов работы в рамках реализации мероприятия, направленных на укрепление межнационального мира и согласия».

В качестве награды муниципалитету полагается денежная премия в размере 20 миллионов рублей, которые пополнят муниципальную казну и будут направлены на социально ориентированные проекты.