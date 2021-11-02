Я нашел ошибку
Главные новости:
В качестве награды муниципалитету полагается денежная премия в размере 20 миллионов рублей, которые будут направлены на социально ориентированные проекты.
Самара в числе победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Для получения полного доступа к электронным государственным услугам нужна подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».
Как получить доступ ко всем государственным услугам и сервисам в электронном виде
В режиме ВКС состоялось совещание с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области по подготовке автодорог к эксплуатации в зимний период.
Сергей Строев рассказал о подготовке автодорог к зиме, о школьных маршрутах в Шигонском районе
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается усиление ветра
С гранта не нужно платить налоги.
Стартовала подача заявок на безвозмездные гранты для предприятий из пострадавших сфер
270 000 жителей малых городов из 70 регионов уже стали благополучателями программы «Пространство развития».
Российский Союз Молодежи представил новую концепцию развития социокультурных проектов в малых городах России
В период нерабочих дней проверки контрольными органами деятельности предпринимателей приостанавливаются.
Минэкономразвития России разъясняет порядок проверок бизнеса в период нерабочих дней
Сотрудники Госавтоинспекции фиксируют нарушения ПДД с помощью видеосъемки и направляют данные ближайшему экипажу ДПС.
Сотрудники ДПС Самарской области регулярно осуществляют «скрытое патрулирование»
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.48
0.39
EUR 82.96
0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная универсальная научная библиотека присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусств – 2021»
В Самарской области пройдет церемония прощания с красноармейцем Метёлкиным Степаном
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара в числе победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

2 ноября 2021 17:08
90
В качестве награды муниципалитету полагается денежная премия в размере 20 миллионов рублей, которые будут направлены на социально ориентированные проекты.

Самара является многонациональным муниципальным образованием – в нем проживают представители более 157 национальностей, действуют свыше 90 национальных общественных объединений, с которыми мэрия отладила конструктивное взаимодействие. Этой осенью в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» Самара вошла в пятерку лидеров Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», заняв IV место (среди муниципальных округов, городских округов и городских поселений). Всего же для участия в конкурсе в данной номинации было подано 263 заявки из 66 регионов страны.

Конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей с 2017 года, а вышеуказанная номинация была учреждена в 2018 году. В 2021 году представление победителей прошло в онлайн-формате с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

От Самарской области в конкурсе принимали участие 8 муниципальных образований: городские округа Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель, а также сельские поселения Камышла (м.р. Камышлинский), Красные Ключи (м.р. Похвистневский), Кармало-Аделяково (м.р. Сергиевский), Клявлино (м.р. Клявлинский).

Федеральная конкурсная комиссия по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» отметила конкурсную заявку от Самары «За использование новых форм и методов работы в рамках реализации мероприятия, направленных на укрепление межнационального мира и согласия».

В качестве награды муниципалитету полагается денежная премия в размере 20 миллионов рублей, которые пополнят муниципальную казну и будут направлены на социально ориентированные проекты.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 ноября 2021  13:46
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
339
Роспотребнадзор попросил продлить действие COVID-ограничений в Самарской области
2 ноября 2021  10:53
Роспотребнадзор попросил продлить действие COVID-ограничений в Самарской области
1039
Еще 1 504 жителей Самарской области заболели коронавирусом
1 ноября 2021  13:52
Еще 1 504 жителей Самарской области заболели коронавирусом
572
Работники госучреждений культуры Самарской области получат дополнительные выплаты
1 ноября 2021  11:25
Работники госучреждений культуры Самарской области получат дополнительные выплаты
482
С 1 ноября в России начинает действовать ряд новых законов и правил
1 ноября 2021  09:08
С 1 ноября в России начинает действовать ряд новых законов и правил
580
Весь список