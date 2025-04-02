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Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества Самара присоединилась к всероссийскому проекту «Капсула Победы», который проводится среди городов, имеющих почетное звание «Город трудовой доблести». Он объединит материалы о трудовом вкладе городов России в Великую Победу и видеопослания потомкам в 2045 год от ветеранов и тружеников тыла. Среди них – историческая справка о Самаре и послание участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Самары, Почетного радиста, Заслуженного связиста РСФСР Николая Пантелеевича Фоменко.



«Память о доблестных защитниках нашей Родины, которые ценой неимоверных усилий и жертв сокрушили общего врага, бережно хранится в каждой семье и передается из поколения в поколение. Это не только нравственный стержень нашего народа, но и часть культурно-исторического кода нации. Жители Самары – в прошлом Куйбышева – внесли большой вклад в Великую Победу и на фронтах, и в тылу, что подтверждает почетное звание Города трудовой доблести, присвоенное городу, - сказал глава города Самара Иван Носков. – Благодарю инициаторов «Капсулы Победы», это важный проект в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне».



В 2025 году Николаю Пантелеевичу Фоменко исполнится 99 лет. Он в деталях помнит воскресный солнечный день 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война. На полгода он вместе с семьей попал под немецкую оккупацию, а после освобождения Красной Армией в 16 лет записался добровольцем в истребительный батальон, был трижды ранен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом «Знак Почета».



«Когда наступила Победа, это была неописуемая радость, не передашь словами. Ты чувствуешь себя переполненным ею, хочется прыгать, кричать, – поделился воспоминаниями Николай Пантелеевич. – Будущим поколениям хочется пожелать не допускать войны, а в случае нападения – защищаться. Побежденным быть тяжело, я это точно знаю, потому что испытал оккупацию».



Видеозапись с рассказом Николая Пантелеевича о жизни в военные годы, как и тысячи историй со всей страны, а также исторические материалы о Самаре будут вложены в капсулу, изготовленную в виде металлического цилиндра. Планируется, что она будет помещена в Мемориал «Вечный огонь» в Ярославле и открыта во время праздничных событий в ознаменование 100-летнего юбилея Великой Победы в 2045 году.



Отметим, что организатором всероссийской акции «Капсула Победы» является мэрия города Ярославля совместно с региональным Центром патриотического воспитания, региональным отделением организации «Российское военно-историческое общество», общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города Ярославля, региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Фото: администрация Самары