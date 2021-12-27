Самара: планируем праздничный досуг

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27 и 28 декабря в 12.00 ЦРК «Художественный» приглашает на Новогоднее представление «ЁлКино_ВесёлКино» (6+). Маленьких гостей праздника и их родителей ждут незабываемые приключения: флешмоб с Дедом Морозом и Северным гостем, интерактивные игры и, конечно, новые мультфильмы на большом экране!



Праздничный новогодний концерт состоится в Самарской филармонии 27 декабря в 19:00. Чудесное ожидание Нового Года вместе с вами разделят Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением народного артиста РФ Михаила Щербакова и непревзойденные солисты Сергей Плюснин и Алёна Долбик-Воробей.



С 27 по 29 декабря Центр изучения книжной культуры Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает на книжно-иллюстративную выставку «Иллюстраторы русской классики: Михаил Врубель, Иван Билибин, Владимир Фаворский». Выставка знакомит с работами знаменитых художников, творчество которых пришлось преимущественно на первую половину ХХ века, период великих политических и социальных изменений.



28 декабря в 14:00 и 18:00 Самарский театр кукол приглашает на премьеру - спектакль «Лягушка-путешественница». Перед спектаклем интермедия «В стране новогодних чудес» – это интерактивное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и героев всем известной и любимой сказки Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес».



28 декабря перед центральным входом Музея имени Алабина начнет работать бесплатный ледовый каток. Выставочные залы музея приглашают погреться и превратить катание на коньках в полезную, познавательную прогулку для всей семьи. Выпить чашечку кофе в компании друзей, занять детей на мастер-классах или просто погреться можно в новом кафе музея.



28 декабря в 18.00 Самарская областная библиотека для молодежи проведет «Церемонию вручения слонов» - Ежегодную церемонию награждения партнеров.



29 декабря в 11:00 и 14:00 Самарская филармония ждет маленьких слушателей и их родителей на веселое музыкальное представление «Приключения Незнайки и его друзей» по мотивам сказки Николая Носова. Вас ждут необыкновенные приключения в сказочной стране, где живут обаятельные коротышки из Цветочного города и главный выдумщик и озорник в голубой шляпе - Незнайка.



29 декабря 2021 в 15.00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится подведение итогов конкурса «Лучшие добровольческие проекты в библиотеке» среди муниципальных библиотек Самарской области и подведение итогов проекта «Экокультура».



В новый год с современным искусством приглашает галерея «Новое пространство» областной научной библиотеки. В рамках выставки современного искусства «Против течения» там проходит новогодняя программа событий. 29 декабря в 19:00 состоится кураторская экскурсия по экспозиции.



30 декабря в 19:00 Клуб любителей кинематографа и медиа искусств «Треугольник» подведет итоги года с ведущими и кураторами рубрик. Гостей ждут новогодние сюрпризы и классический фильм «Эта замечательная жизнь».

31 декабря в 12:00 и 16.00 Самарский академический театр оперы и балета покажет яркий балет-феерию «Щелкунчик».

Фото: департамент информационной политики СО