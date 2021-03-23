Самара космическая: К юбилею первого полёта человека в космос состоится общероссийский 12-ти часовой телемарафон

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К юбилею первого полёта человека в космос, который вся страна отметит 12 апреля, Самарская область как космическая столица России готовится особым образом. По инициативе главы региона Дмитрия Азарова весь 2021 год в губернии – юбилейный: образовательные, просветительские, памятные и культурно-массовые мероприятия будут проходить до конца года.

Одним из самых масштабных мультимедийных проектов региона о вкладе Самарской области в развитие ракетостроения и освоение космоса является совместная инициатива Правительства Самарской области и ГТРК «Самара» – «Мой космос». Это медийная история, цель которой – единение всех жителей региона вокруг осознания бесценного вклада наших современников в реализацию «вековой мечты человечества». Кульминацией этой серии мероприятий станет общероссийский телемарафон, который объединит самые разные «космические» мероприятия, проходящие в Самарской области, в единое полотно с тематическими акциями городов из разных уголков нашей страны – Саратова, Калуги, Пензы, Ярославля и т.д.

«Живые слова!»

В Самарской области в рамках празднования 60-летия первого полёта человека в космос пройдёт несколько флэшмобов по построению «живых фраз». На площади им.Куйбышева студенты выстроят фразу «Самара. Космос. 60». Традиция складывать «живую» надпись к юбилейным космическим датам была заложена 10 лет назад. Так появились «Самара. Космос. 50» и «Самара. Космос. 55». В этом году немного изменена концепция построения, в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19, и фраза будет смонтирована из букв, снятых на видео по отдельности. На стадионе «Самара Арена» при участии футбольных команд области и других спортсменов «оживёт» фраза «Полёт точно в цель», выложенная из футбольных мячей. На площадке ПАО «АвтоВАЗ» из автомобилей завода «напишут» «Двигайся к новым высотам». Ну и традиционное «Поехали!» выстроят дети разного возраста по всем уголкам нашей области.

Космический интерактив

На крупнейших радиостанциях губернии ежедневно выходят спецрепортажи о вселенной, проходят спик-шоу, викторины и конкурсы стихов о космосе. Все желающие могут принять участие в видео-фотоконкурсе рецептов космической еды на платформе Instagram. В Facebook организован конкурс эссе с фотографиями «Мой космос», а на ресурсе «ВКонтакте» еженедельно проходит викторина для молодёжной аудитории.

Народный конкурс песен о космосе создан по аналогии с проектом «Голоса победы» и объединяет творчество профессиональных коллективов, самодеятельных авторов и исполнителей. Посмотреть условия конкурса и музыкальные проекты участников можно в специальном разделе на сайте tvsamara.ru.

10 и 11 апреля на стадионе «Самара-Арена» пройдут интерактивные программы и тематические выставки: «Парад планет», «Космопочта», гигантская раскраска для детей, космическая фотозона и т.д.

Грандиозный финал проекта состоится 12 апреля, в день 60-летия полёта Юрия Гагарина. Это будет 12-часовой онлайн телемарафон с включением выступлений профессиональных творческих коллективов, интервью победителей «космических» конкурсов и викторин, а также репортажей со всех мероприятий, посвящённых роли Самарского региона в становлении России как космической державы.

Зрителей телемарафона ждут: прямые эфиры из музея «Самара Космическая», где дети будут общаться с ветеранами космической отрасли; из Самарского университета расскажут о всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник», о запуске студенческой ракеты, разработанной и запущенной совместно с РКЦ «Прогресс», и о фестивале Aerospace. Science. Rock-n-Roll. Представители АО «РКЦ «Прогресс» поделятся впечатлениями после победы в конкурсе Госкорпорации «Роскосмос» по разработке технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса. А также готовится масса сюжетов из локаций Самарской области, где, так или иначе, остался «космический» след: АО «ТЯЖМАШ» (г. Сызрань), Санаторий «Волга», парк имени Ю.Гагарина, Музей авиации и космонавтики Самарского университета имени С.П.Королёва и т.д.

По сути, это будет космический марафон, участниками которого станут все жители страны, ведь трансляция и прямые включения будут организованы во все и из всех субъектов России. Например, Ярославль организует прямое включение из музея села Никольское, родины В.Терешковой, где сохранилась спускаемая капсула её корабля. Из Башкортостана ждёт сюжет про башкирский мёд, который поставляют космонавтам в Звёздный городок. Оренбург включится в телемарафон с территории бывшего Чкаловского лётного училища, где учился Юрий Гагарин и сохранился самолёт МИГ-18, на котором курсанты-истребители совершали первые самостоятельные полёты.

Финальным действием акции станет передача виртуальной «космической эстафеты» от региона к региону через территорию всей страны, символизирующей вклад каждого человека в реализацию общенациональных идей.

Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсах, викторинах и интерактивных составляющих проекта «Мой космос», а 12 апреля 2021 года приглашаем присоединиться к трансляции онлайн телемарафона на телеканале «Самара-24» и на сайте tvsamara.ru, передает пресс-служба облправительства.