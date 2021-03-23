Я нашел ошибку
Главные новости:
Стоимость товара не придётся указывать в личных сообщениях.
Россиянам смогут открыто торговать через Instagram
Сегодня роддом снова работает по своему профилю.
В роддоме тольяттинской больницы им.Баныкина родилось 90 детей после возобновления работы 1 марта
Праздник Навруз – один из древнейших на земле: его отмечали еще до VII века до н. э. и считали главным.
В Самаре состоится областной межнациональный праздник «Навруз-2021»
Защита Шпигеля будет обжаловать его арест. 
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца бизнесмена Шпигеля по делу о взятках губернатору Пензенской области
Ребята нашли на стоянке такси женский кошелек, в котором оказалось сто тысяч рублей.
Полицейские поощрят двух школьников, которые нашли кошелек с крупной суммой денег и принесли его в полицию
Помимо призового места он прошел отбор для включения в сборную России.
На чемпионате России по пауэрлифтингу самарский спортсмен завоевал серебро
Девушек ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела.
Адвокаты: сестры Хачатурян официально признаны потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца
К юбилею первого полёта человека в космос, 12 апреля, Самарская область как космическая столица России готовится особым образом.
Самара космическая: К юбилею первого полёта человека в космос состоится общероссийский 12-ти часовой телемарафон
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.36
0.75
EUR 89.77
1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»
В МЕГЕ Самара пройдет акция #ЧасЗемли
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самара космическая: К юбилею первого полёта человека в космос состоится общероссийский 12-ти часовой телемарафон

23 марта 2021 17:08
109
К юбилею первого полёта человека в космос, 12 апреля, Самарская область как космическая столица России готовится особым образом.

К юбилею первого полёта человека в космос, который вся страна отметит 12 апреля, Самарская область как космическая столица России готовится особым образом. По инициативе главы региона Дмитрия Азарова весь 2021 год в губернии – юбилейный: образовательные, просветительские, памятные и культурно-массовые мероприятия будут проходить до конца года.

Одним из самых масштабных мультимедийных проектов региона о вкладе Самарской области в развитие ракетостроения и освоение космоса является совместная инициатива Правительства Самарской области и ГТРК «Самара» – «Мой космос». Это медийная история, цель которой – единение всех жителей региона вокруг осознания бесценного вклада наших современников в реализацию «вековой мечты человечества». Кульминацией этой серии мероприятий станет общероссийский телемарафон, который объединит самые разные «космические» мероприятия, проходящие в Самарской области, в единое полотно с тематическими акциями городов из разных уголков нашей страны – Саратова, Калуги, Пензы, Ярославля и т.д.

«Живые слова!»

В Самарской области в рамках празднования 60-летия первого полёта человека в космос пройдёт несколько флэшмобов по построению «живых фраз». На площади им.Куйбышева студенты выстроят фразу «Самара. Космос. 60». Традиция складывать «живую» надпись к юбилейным космическим датам была заложена 10 лет назад. Так появились «Самара. Космос. 50» и «Самара. Космос. 55». В этом году немного изменена концепция построения, в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19, и фраза будет смонтирована из букв, снятых на видео по отдельности. На стадионе «Самара Арена» при участии футбольных команд области и других спортсменов «оживёт» фраза «Полёт точно в цель», выложенная из футбольных мячей. На площадке ПАО «АвтоВАЗ» из автомобилей завода «напишут» «Двигайся к новым высотам». Ну и традиционное «Поехали!» выстроят дети разного возраста по всем уголкам нашей области.

Космический интерактив

На крупнейших радиостанциях губернии ежедневно выходят спецрепортажи о вселенной, проходят спик-шоу, викторины и конкурсы стихов о космосе. Все желающие могут принять участие в видео-фотоконкурсе рецептов космической еды на платформе Instagram. В Facebook организован конкурс эссе с фотографиями «Мой космос», а на ресурсе «ВКонтакте» еженедельно проходит викторина для молодёжной аудитории.

Народный конкурс песен о космосе создан по аналогии с проектом «Голоса победы» и объединяет творчество профессиональных коллективов, самодеятельных авторов и исполнителей. Посмотреть условия конкурса и музыкальные проекты участников можно в специальном разделе на сайте tvsamara.ru.

10 и 11 апреля на стадионе «Самара-Арена» пройдут интерактивные программы и тематические выставки: «Парад планет», «Космопочта», гигантская раскраска для детей, космическая фотозона и т.д. 

Грандиозный финал проекта состоится 12 апреля, в день 60-летия полёта Юрия Гагарина. Это будет 12-часовой онлайн телемарафон с включением выступлений профессиональных творческих коллективов, интервью победителей «космических» конкурсов и викторин, а также репортажей со всех мероприятий, посвящённых роли Самарского региона в становлении России как космической державы.

Зрителей телемарафона ждут: прямые эфиры из музея «Самара Космическая», где дети будут общаться с ветеранами космической отрасли; из Самарского университета расскажут о всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник», о запуске студенческой ракеты, разработанной и запущенной совместно с РКЦ «Прогресс», и о фестивале Aerospace. Science. Rock-n-Roll. Представители АО «РКЦ «Прогресс» поделятся впечатлениями после победы в конкурсе Госкорпорации «Роскосмос» по разработке технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса. А также готовится масса сюжетов из локаций Самарской области, где, так или иначе, остался «космический» след: АО «ТЯЖМАШ» (г. Сызрань), Санаторий «Волга», парк имени Ю.Гагарина, Музей авиации и космонавтики Самарского университета имени С.П.Королёва и т.д.

По сути, это будет космический марафон, участниками которого станут все жители страны, ведь трансляция и прямые включения будут организованы во все и из всех субъектов России. Например, Ярославль организует прямое включение из музея села Никольское, родины В.Терешковой, где сохранилась спускаемая капсула её корабля. Из Башкортостана ждёт сюжет про башкирский мёд, который поставляют космонавтам в Звёздный городок. Оренбург включится в телемарафон с территории бывшего Чкаловского лётного училища, где учился Юрий Гагарин и сохранился самолёт МИГ-18, на котором курсанты-истребители совершали первые самостоятельные полёты.

Финальным действием акции станет передача виртуальной «космической эстафеты» от региона к региону через территорию всей страны, символизирующей вклад каждого человека в реализацию общенациональных идей.

Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсах, викторинах и интерактивных составляющих проекта «Мой космос», а 12 апреля 2021 года приглашаем присоединиться к трансляции онлайн телемарафона на телеканале «Самара-24» и на сайте tvsamara.ru, передает пресс-служба облправительства.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Ребята нашли на стоянке такси женский кошелек, в котором оказалось сто тысяч рублей.
23 марта 2021  17:47
Полицейские поощрят двух школьников, которые нашли кошелек с крупной суммой денег и принесли его в полицию
66
К юбилею первого полёта человека в космос, 12 апреля, Самарская область как космическая столица России готовится особым образом.
23 марта 2021  17:08
Самара космическая: К юбилею первого полёта человека в космос состоится общероссийский 12-ти часовой телемарафон
105
В частности, граждане больше не смогут получать новогодние выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет.
23 марта 2021  16:57
С 1 апреля в России отменят ряд льгот, которые власти ввели на фоне пандемии коронавируса
164
Весь список

Здравоохранение
Сегодня роддом снова работает по своему профилю.
23 марта 2021  18:33
В роддоме тольяттинской больницы им.Баныкина родилось 90 детей после возобновления работы 1 марта
39
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
22 марта 2021  22:16
Впервые за весь период заболеваемости коронавирусом в СО отмечается ее снижение во всех возрастных группах
837
Зачастую ключевую роль в деле спасения жизни и здоровья играет скорость.
22 марта 2021  17:36
В марте специалисты службы санавиации СО  доставили вертолетом 14 пациентов в медучреждения региона
546
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1403
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15208
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16515
Весь список
Туризм
Из Самары в Жигулевск отправится ретро-поезд с туристами
23 марта 2021  11:34
Из Самары в Жигулевск отправится ретро-поезд с туристами
226
В Сочи появится новая набережная
23 марта 2021  10:21
В Сочи появится новая набережная
154
С сентября в Грецию пускали только 500 россиян в неделю.
21 марта 2021  23:41
С 22 марта в Грецию смогут въезжать четыре тысячи граждан России в неделю
522
Весь список
Образование
 Летные испытания в космосе должны будут показать возможности созданных учеными Самарского университета  оптических систем.
23 марта 2021  15:42
Наноспутники с первой сверхлегкой оптической системой ДЗЗ успешно выведены на солнечно-синхронные орбиты
147
Всего до финала дошли 27 ребят, которые выполнили в срок все 5 заданий.
23 марта 2021  14:45
Самарская школьница стала финалисткой всероссийского онлайн-марафона «Юнкор России»
286
Самарский техникум кулинарного искусства выступил одной из площадок регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia).
22 марта 2021  16:58
В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»
544
Весь список

Культура
Праздник Навруз – один из древнейших на земле: его отмечали еще до VII века до н. э. и считали главным.
23 марта 2021  18:10
В Самаре состоится областной межнациональный праздник «Навруз-2021»
47
В репертуаре оркестра рок-хиты, джаз, кавер-версии популярных композиций.
23 марта 2021  15:05
В «Дирижабле» состоится презентация амбициозного проекта СГИК - Самарского молодежного симфонического оркестра
142
Самарцам покажут работы путешественника Федора Конюхова
23 марта 2021  13:46
Самарцам покажут работы путешественника Федора Конюхова
148
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2392
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4167
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15473
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
461
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
955
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
2055
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров поручил главе Самары разработать проект по строительству маневренного жилого фонда
23 марта 2021  13:57
Дмитрий Азаров поручил главе Самары разработать проект по строительству маневренного жилого фонда
Строительство
166
Дмитрий Азаров потребовал минимизировать риски подтоплений в период паводка в Самарской области
23 марта 2021  13:37
Дмитрий Азаров потребовал минимизировать риски подтоплений в период паводка в Самарской области
Экономика региона
143
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
23 марта 2021  13:17
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
177
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
22 марта 2021  22:16
Впервые за весь период заболеваемости коронавирусом в СО отмечается ее снижение во всех возрастных группах
Здравоохранение
837
В Самарский регион поступило более 6000 доз вакцины ГамКовидВак
22 марта 2021  13:43
В Самарский регион поступило более 6000 доз вакцины ГамКовидВак
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
392
Весь список