«Самара для фронта»: сотрудники Росреестра и Роскадастра СО вновь посетили мастерскую волонтерского сообщества

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Сотрудники регионального Росреестра и Роскадастра в очередной раз посетили мастерскую волонтерского сообщества «Самара для фронта». На территории небольшого помещения неравнодушные люди плетут сети для наших служащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

Присоединившись к работающим над маскировкой волонтерам, наши коллеги принялись за работу. Все необходимые материалы и оборудование предоставили организаторы сообщества. Умелая и уже опытная в этом деле Ирина рассказала новичкам азы и нюансы плетения, показала схемы расположения лоскутов ткани и творческий подход к делу.

Как отметили мастерицы, которые уже больше года помогают в этом незамысловатом деле, свободные руки нужны всегда. Сейчас теплеет, скоро будет зеленая трава, и цвет сетей необходимо менять. И чем быстрее сети «по сезону» будут готовы, тем быстрее их доставят бойцам.

К слову сказать, работа по оказанию помощи нашим землякам, находящимся в зоне специальной военной операции, не ограничивается только плетением сетей. Волонтеры организации делают окопные свечи для бойцов, шьют термобелье и маскировку под названием «Леший» и «Кикимора», а также делают технические средства связи и восстанавливают автомобили для отправки ребятам на передовую.

Фото предоставлено Роскадастром СО