С 13 по 15 декабря сотрудники ГАИ СО перейдут на усиленный режим несения службы

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В период с 13 по 15 декабря сотрудники ГАИ перейдут на усиленный режим несения службы.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 13 по 15 декабря сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды, в ходе которых особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения.

В мероприятиях будет задействовано максимальное количество личного состава ГАИ, в том числе руководящего.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения или совершающих неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия на дороге. Данную информацию (государственный номер автомобиля, его местонахождение и направление движения) необходимо оперативно сообщать в Управление ГАИ Самарской области по телефону (846)333-58-01 либо 102.

Фото: ГУ МВД СО