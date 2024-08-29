С сентября в Самаре изменится график дачных перевозок

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В связи с уменьшением светового дня произойдут изменения в расписании отправления автобусов, работающих на садово-дачных маршрутах. По информации Департамента транспорта Администрации г. о. Самара, с 1 сентября автобусы по дачным маршрутам будут начинать движение на час позже, а завершать – на час раньше, нежели летом. При этом дачные перевозки, как и прежде, будут выполняться по средам, пятницам и выходным дням.

Новое расписание действует до 30 сентября.

В октябре автобусы будут ходить к дачным массивам только по субботам и воскресеньям.

Фото: freepik.com