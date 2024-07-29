С сентября для школьников Самарской области заработают новые «Точки роста»

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В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Самарской области продолжают создаваться Центры образования «Точка роста». Ещё больше школьников смогут изучать физику, химию и биологию, готовиться к экзаменам и к участию в научных конкурсах в обновленных кабинетах, оснащенных современным оборудованием.

В школе села Ташелка, например, уже завершён ремонт трех кабинетов, собирают мебель. Раньше для лабораторных занятий ребята посещали другие образовательные учреждения, но с нового учебного года смогут заниматься на базе собственной школы.

В безенчукской школе №4 также закончен ремонт кабинета для «Точки роста», получены цифровое и экспериментальное оборудование для изучения естественных наук.

Всего с 2019 года в регионе открыта 261 «Точка роста», в них занимаются более 82 тысяч школьников. В этом году в школах Самарской области появится ещё 67 «Точек роста» естественно-научной и технологической направленностей.

Фото: администрация Самары