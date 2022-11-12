С начала года зарегистрировано более 8,5 тысяч выездов противопожарных подразделений региона на ложные вызовы

200

Всем известно, что телефон «01» (мобильный 101) – первый и, пожалуй, самый важный номер, который должен знать каждый человек. Вовремя набрав телефон "101", вы можете спасти свою жизнь, жизнь ваших родных и близких.

Однако бывает и так, что этот номер становится инструментом для хулиганства. Ложные вызовы на пульт дежурного "01" поступают по несколько раз в сутки. Только за минувшие сутки противопожарные подразделения Самарской области 58 раз выезжали на ложные вызовы.

Ложные вызовы приводят к бессмысленной эксплуатации пожарной техники, расходу материальных и финансовых ресурсов впустую. Подобные звонки занимают телефонные линии и не позволяют дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи.

Главное управление МЧС России по Самарской области, в очередной раз, напоминает гражданам о правилах поведения при вызове пожарных:

1. При вызове пожарных необходимо назвать точный адрес вызова, а также имя, фамилию и телефон лица, вызывающего пожарную охрану.

2. Желательно указать место пожара (квартира, подъезд, подвал) и объект, который горит (мусоропровод, почтовый ящик, кладовая).

3. По возможности нужно встретить пожарных у места вызова, чтобы помочь быстро сориентироваться на месте чрезвычайной ситуации.

Вызов скорой помощи, полиции или пожарной охраны, а в особо "трудных" случаях и всех вместе, из хулиганских побуждений, преследуется законом. Называется это – заведомо ложный вызов специализированных служб. Ответственность за данные действия предусматривает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей».

В соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации, заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений:

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

Помните, что современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к наказанию. Цена ложного вызова не измеряется только в денежном эквиваленте. В первую очередь за каждым вызовом сотрудников пожарной охраны стоит возможность спасения человеческой жизни или имущества.

Набирая «01» или «101», помните: РАЗГОВОР ЗАПИСЫВАЕТСЯ!

Фото: ГУ МЧС СО