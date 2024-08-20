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С начала года в регионе отремонтировали 380 многоквартирных домов

20 августа 2024 11:38
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Специалисты обновляют фасады, крыши, фундаменты, лифты и инженерные системы.

Специалисты обновляют фасады, крыши, фундаменты, лифты и инженерные системы. Работы завершены и комиссионно приняты по 394 видам работ в 380 домах на сумму порядка 1,2 млрд руб. Что именно нуждается в ремонте, определяют жильцы домов. Также во многих МКД завершаются работы по капитальному ремонту и подрядные организации готовятся к сдаче своих объектов, а жителей ждет приемка работ.

 «Сейчас идет самый активный период ремонтов, - рассказывает врио генерального директора НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Георгий Выводцев. - На большей части домов, особенно тех, где в работе инженерные системы, ремонт будет завершен до сентября, поскольку близится отопительный сезон. Также наступает период активных приемок выполненных работ. В текущем году Самарская область показала хорошее заключение контрактов, из плановых 7 млрд. 022 млн. руб., мы закрыли договора на 7 млрд. 037 млн. руб. с превышением показателей».

Программа капитального ремонта домов реализуется в 85 регионах России. Площадь отремонтированных с начала года домов превышает 46 млн кв. метров. В лидерах – ЦФО, ПФО и СФО.

«С начала года в регионах уже отремонтировали почти 11,5 тыс. домов, - отмечает заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. - В отремонтированных домах проживают более 1,7 миллиона граждан. Выполнение работ позволяет повысить качество и комфорт проживания людей в многоквартирных домах. Это одна из главных целей программы».

Своевременное проведение работ позволяет предотвратить преждевременное ветшание жилья, поддержать техническое состояние домов.

 

Фото:   freepik.com

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