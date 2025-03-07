Я нашел ошибку
Главные новости:
В празднике поучаствовали команды из всех районов города, в каждой из которых было по пять ребят.
В парке Гагарина Самары прошел спортивный праздник для «особенных» детей
С поздравительными номерами выступили самарские творческие коллективы.
В самарской филармонии прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
С 26 февраля по 7 марта в Ярославской области проходило первенство России по русским шашкам среди старших возрастных групп.
Спортсмены региона Роман Улендеев и Мария Звада стали призерами первенства России по русским шашкам
Юноши и девушки достойно боролись за победу, показывая прекрасные результаты на радость тренерам и болельщикам.
В Тольятти прошли соревнования по дзюдо среди «Юных динамовцев»
Заплатила за удар по голове.
Судебные  приставы взыскали с тольяттинки, затеявшей в баре драку, компенсацию морального вреда
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с глаукомой.
В  больнице им. Т.И.Ерошевского прошла акция по раннему выявлению глаукомы
При выявлении серьёзной патологии пациента госпитализируют. Все результаты исследований и рекомендации пациенты получают на руки, а лечебные учреждения в электронном виде.
С начала года в регионе около 200 ветеранов боевых действий прошли углубленную диспансеризацию
Более 100 самарских спортсменов приняли участие в городском турнире.
В Самаре прошел турнир по пулевой стрельбе
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.57
-0.22
EUR 96.6
0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке Дарьи Емельяновой
Новое мероприятие пройдет в Эко-лектории Самарского зоопарка
Праздничный концерт и флешмоб, приуроченный к 8 Марта, прошли на самарском вокзале
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С начала года в регионе около 200 ветеранов боевых действий прошли углубленную диспансеризацию

7 марта 2025 15:41
161
При выявлении серьёзной патологии пациента госпитализируют. Все результаты исследований и рекомендации пациенты получают на руки, а лечебные учреждения в электронном виде.

В консультативной поликлинике Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина проводится второй этап углублённой диспансеризации для ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Первый этап диспансеризации проходит в поликлиниках по месту прикрепления.

Организована централизованная доставка ветеранов на транспорте лечебного учреждения по месту проживания. В поликлинике выдают персональный маршрутный лист, который содержит список всех обязательных исследований. В рамках второго этапа пациенты проходят осмотр у 10 врачей разных специальностей: терапевта, офтальмолога, кардиолога, невролога, медицинского психолога, уролога, хирурга, травматолога, лора и стоматолога.

 По итогам обследования специалисты рекомендуют лечение и назначают необходимые дополнительные обследования, которые в большинстве случаев проводятся в тот же день для уточнения диагноза и выбора тактики лечения. При выявлении серьёзной патологии пациента госпитализируют. Все результаты исследований и рекомендации пациенты получают на руки, а лечебные учреждения в электронном виде.

Особое внимание уделяется не только физическому, но и психологическому состоянию пациентов. Им рекомендуется медицинская и психологическая реабилитация. Специалисты консультируют по всем необходимым вопросам, которые помогают сориентироваться в дальнейших шагах по восстановлению здоровья.

 Сергей Вакуров был мобилизован — один из тех, кто проходит диспансеризацию второй год. Получив ранение, он проходил лечение в госпиталях Москвы, Владивостока и Самары. В этом году Сергей вновь прошел обследования и проверил состояние здоровья. Врачи отмечают улучшение его общего состояния.

«Особенно ценно, что врачи сопровождают на всех этапах диспансеризации и предоставляют ответы на все волнующие вопросы. Для меня это имеет большое значение, поскольку медицинские осмотры помогают держать здоровье под контролем, вовремя замечать изменения и следить за динамикой восстановления», — рассказал Сергей.

За прошлый год диспансеризацию в поликлинике прошли более 400 ветеранов боевых действий:

- 12 пациентов были экстренно госпитализированы сразу после приёма

- 56 пациентов направлены на плановую госпитализацию.

В 2025 году уже осмотрено 187 человек, среди которых 20 проходят углублённую диспансеризацию повторно. Многие пациенты уже адаптировались к мирной жизни и вернулись к работе.

Напомним, второй этап диспансеризации проводится в Самаре, Тольятти и Сызрани на базе 3 медицинских организаций - Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Клиническая больница «РЖД-Медицина», Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3.

 

Фото: Министерство здравоохранения Самарской области

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с глаукомой.
07 марта 2025, 15:58
В  больнице им. Т.И.Ерошевского прошла акция по раннему выявлению глаукомы
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с глаукомой. Здравоохранение
130
Важно помнить: алкоголь и никотин разрушительно действуют на растущий организм будущего ребёнка, а также могут привести к печальным последствиям.
06 марта 2025, 15:30
Самарский врач-акушер-гинеколог рассказала о вреде курения и приема алкоголя во время беременности
Важно помнить: алкоголь и никотин разрушительно действуют на растущий организм будущего ребёнка, а также могут привести к печальным последствиям. Здравоохранение
532
Важно помнить: спокойная и уверенная в себе мама — залог гармоничного развития малыша.
05 марта 2025, 15:31
Медицинский психолог больницы им. Середавина рассказала, как обеспечить психологическую поддержку будущей маме в период беременности
Важно помнить: спокойная и уверенная в себе мама — залог гармоничного развития малыша. Здравоохранение
727
В центре внимания
В Самаре благоустроят эко-парк в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
7 марта 2025  13:01
В Самаре благоустроят эко-парк в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
191
Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда
7 марта 2025  12:29
Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда
185
В Волжском районе выбрали нового руководителя
6 марта 2025  14:02
В Волжском районе выбрали нового руководителя
477
7 марта местами в Самарской области ожидается сильный и мокрый снег
6 марта 2025  13:55
7 марта местами в Самарской области ожидается сильный и мокрый снег
463
Реестр обещаний чиновников создадут в Самарской области
6 марта 2025  13:42
Реестр обещаний чиновников создадут в Самарской области
500
Весь список