С курящих в квартире соседей могут брать штрафы

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Если табачный дым из квартиры проникает в общий коридор или соседние помещения, это может рассматриваться как нарушение установленного порядка пользования жилым помещением и причинение вреда здоровью и имуществу других граждан. Об этом "Ленте.ру" заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил о законе "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", который запрещает курение на лестничных клетках, в лифтах, коридорах и на общих балконах. Так, курящих в квартире россиян могут ждать штрафы от 500 до 1500 рублей, если дым проникнет в подъезд или к соседям.

"Дым, проникающий в другие квартиры, может квалифицироваться как нарушение санитарно-гигиенических норм", – подчеркнул Бондарь.

Он добавил, что СанПиН устанавливает допустимые уровни загрязнения воздуха в жилых помещениях – в случае систематического нарушения этих норм гражданин вправе обратиться в Роспотребнадзор.

Кроме того, Бондарь отметил, что гражданин может подать иск в суд на основании статьи Гражданского кодекса о защите своих прав на владение и пользование собственностью. В этом случае размер компенсации определяется судом индивидуально – в практике встречаются суммы даже в 5–15 тысяч рублей.

В апреле текущего года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что количество курящих граждан России с 2009 года снизилось более чем в два раза. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря реализуемым мерам по борьбе с табачной зависимостью.

Ранее сообщалось, что доля людей, выкуривающих пачку сигарет в день, снизилась в России до 40% против 46,7% двумя годами ранее. Такие выводы сделал Росстат на основе анализа данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, пишет Смотрим.