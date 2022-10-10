С 7 по 10 октября спасатели МЧС СО 32 раза выезжали на ликвидацию техногенных пожаров

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В период с 7 по 10 октября противопожарные подразделения привлекались на тушение 32 техногенных пожаров. Основное их количество произошло на территории области. 9 пожаров произошло в Самаре. 1 раз пожарные подразделения выезжали на тушение автомобиля. В жилом секторе зарегистрировано 17 пожаров.

7 октября зарегистрирован 1 низовой лесной пожар в 9 квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе г.о. Тольятти на площади 0,0001 га. Ликвидирован. Всего с начала 2022 года произошло 29 лесных пожаров на площади более 65 га.

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 4 пожара на общей площади менее 1 гектара. Все пожары ликвидированы. Всего с начала 2022 года произошло 927 пожаров на общей площади более 70 га.

На пожарах в жилом секторе пострадало 3 человека, эвакуировано 26 человек.

Так, 7 октября поступило сообщение о пожаре в доме 15 на ул. Придорожной в Куйбышевском районе Самары. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят домашние вещи в квартире на площади 5 кв.м. Пожару присвоен повышенный уровень сложности «1-БИС». В целях безопасности из дома было эвакуировано 16 человек. На пожаре пострадал мужчина 1956 года рождения. Для ликвидации огня привлекались 26 человек личного состава и 8 единиц техники.

8 октября поступило сообщение о пожаре на ул. Пролетарской в селе Пестравка. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит частный дом на площади 80 кв.м. На пожаре пострадал мужчина 1995 года рожденя. Для ликвидации огня привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

8 октября поступило сообщение о пожаре на бульваре Орджоникидзе в Тольятти. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят домашние вещи в квартире на площади 0,5 кв.м.На пожаре пострадал мужчина 1999 года рождения Для ликвидации пожара привлекались 17 человек личного состава и 5 единиц техники.

По статистике, осенью резко увеличивается число пожаров, связанных с неисправностью обогревателей, печей, котлов и других отопительных приборов.

Для того чтобы уберечь себя от подобных пожаров нужно соблюдать следующие несложные правила:

– помните, что нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы;

– не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;

– эксплуатируйте электропровода и кабели только с целой изоляцией;

– используйте исправные розетки и рубильники;

– электроплитки и электрочайники должны находиться на подставках из негорючих материалов;

– чтобы не допустить перегрузки сети, старайтесь не включать в электрическую розетку одновременно несколько электрических приборов, особенно большой мощности;

– откажитесь от применения некалиброванных плавких вставок («жучков») в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;

– помните, что монтаж электропроводки должен выполнять только специалист.

Опасность представляет и печное отопление, если не соблюдать правила пожарной безопасности при его эксплуатации. Поэтому заблаговременно проверяйте исправность печи и дымохода, не используйте легковоспламеняющиеся жидкости при разжигании печи, не оставляйте топящуюся печь без присмотра. И помните, что топку печи должен осуществлять только взрослый человек. Доверять эту работу детям – опасно!

При использовании печей:

– заблаговременно проверяйте исправность печи и дымохода;

– помните, что кладка печи должна быть без трещин и щелей, а в дымоходе должна быть хорошая тяга;

– знайте, что дымоход должен быть выполнен таким образом, чтобы исключить возможность загорания конструкций межэтажных перекрытий или стен;

– во избежание перекала печи топите её несколько раз в день;

– избегайте использования легковоспламеняющихся жидкостей при разжигании печи;

– не оставляйте топящуюся печь без присмотра;

– топку печи должен осуществлять только взрослый человек.

Внимательно относитесь и к правилам эксплуатации газового оборудования: регулярно проверяйте тягу и проветривайте помещения. Помните, что при работающей газовой плите или газовой колонке окно должно быть приоткрыто. И ни в коем случае не используйте газовую плиту для обогрева!

Позаботьтесь и о безопасности своих детей. Как можно чаще напоминайте им об опасности игры с огнём. Научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами. И главное – не оставляйте их без присмотра, особенно малышей! Помните, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото: ГУ МЧС СО