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С 31 октября по 2 ноября в Самаре и Тольятти пожарно-спасательные подразделения спасли на пожарах 18 человек

2 ноября 2022 19:25
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Еще 94 человека эвакуировано.

С 31 октября по 2 ноября в Самаре и Тольятти произошло 4 пожара повышенного уровня сложности, на которых силами пожарно-спасательных подразделений было спасено 18 человек. Еще 94 человека эвакуировано.

Первый пожар произошел 31 октября в Тольятти. Утром поступило сообщение о пожаре в Автозаводском районе на улице Революционной.

На месте вызова горели домашние вещи в квартире на площади 20 кв.м. В результате пожара оказался травмирован мужчина. Еще 4 человек силами пожарно-спасательных подразделений удалось спасти. Эвакуировано 45 человек.

В этот же день поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на проспекте Карла Маркса в Самаре.

Пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м. В результате пожара погибла пожилая женщина. 12 человек спасено.

1 ноября в дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о задымлении в административном здании Самары на улице Чапаевской.

На месте вызова было установлено, что в комнате на первом этаже горит мебель и домашние вещи.

Пожар был оперативно ликвидирован на площади 20 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет. В целях безопасности администрацией здания было эвакуировано 39 человек.

Еще один пожар произошел сегодня ранним утром в доме на улице Печерской в Советском районе Самары. Горели домашние вещи в квартире на площади 15 кв. м. Пострадал пожилой мужчина. 2 человека спасено, 10 человек эвакуировано.

Ежедневно пожарные рискуют жизнью ради спасения людей. Они выполняют свой профессиональный долг, оказывая помощь тем, кто оказался в чрезвычайной ситуации.

На всех перечисленных пожарах подразделения Главного управления МЧС России по Самарской области сработали оперативно. Благодаря их грамотным и слаженным действиям удалось спасти 18 человек и избежать большого количества пострадавших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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