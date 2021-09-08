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За неделю с 30 августа по 6 сентября средние розничные цены на топливо в России снизились впервые за год, следует из данных Росстата, передает РИА Новости.

В среднем бензин подешевел сразу на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизтопливо — на семь копеек, до 50,62 рубля за литр.

В частности, цена на Аи-92 снизилась на 17 копеек (до 45,99 рубля), на Аи-95 — на 16 копеек (до 49,82 рубля), на Аи-98 — на восемь копеек (до 57,57 рубля за литр).

По данным Министерства энергетики, в первую неделю сентября топливный рынок находился в сбалансированном состоянии, ценовая ситуация продолжила улучшаться.

В дальнейшем розничные цены будут меняться темпами, близкими к уровню инфляции, заверили в министерстве.

Последний раз цены на топливо в России снижались в прошлом году

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