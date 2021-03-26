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С 26 марта по 30 апреля сотрудники ГИБДД Самарской области проведут усиленные рейдовые мероприятия

26 марта 2021 17:47
108
В ходе которых особое внимание будет уделено предупреждению и пресечению правонарушений, являющихся причинами ДТП.

С 26 марта по 30 апреля на территории всего региона сотрудники ГИБДД проведут усиленные рейдовые мероприятия, в ходе которых особое внимание будет уделено предупреждению и пресечению правонарушений, являющихся причинами ДТП.

С начала года на территории Самарской области зарегистрировано более 400 автоаварий,  в которых 65 человек погибли и более 600 получили ранения различной степени тяжести.

На фоне снижения общего количества совершенных ДТП, а также пострадавших в них людей, наблюдается негативная тенденция по увеличению тяжести последствий, число погибших увеличилось.

 Значительной долей совершенных ДТП явились столкновения, из которых основными видами нарушений стали выезд на полосу встречного движения и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

Большая часть совершенных ДТП с погибшими произошла на основных автомагистралях области: М-5 «Урал» (7 ДТП, в результате которых 24 человека погибли и 17 получили ранения); «Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан» (4 ДТП, в результате которых 4 человека погибли и 7 получили ранения); «Самара - Бугуруслан» (3 ДТП, в результате которых 5 человек погибли и 3 получили ранения); на территории Сызранского, Красноярского, Кинельского, Волжского и Ставропольского районов области, а также в г. Самара.

Наиболее аварийно-опасными днями недели, в которых погибла большая половина участников дорожного движения явились суббота, четверг, пятница и воскресенье.    

С 26 марта по 30 апреля текущего года, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, на автомобильных дорогах региона сотрудники ГИБДД проведут масштабные рейды.

В ходе мероприятий особое внимание будет уделено предупреждению и пресечению правонарушений, являющихся причинами ДТП.

С данной целью плотность нарядов ДПС максимально увеличена. 

Региональная Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, направленным, прежде всего, на обеспечение безопасности дорожного движения, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

 

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Комментарии

Социум
Если у них не имеется другого жилого помещения, где можно в безопасных условиях ждать расселения своего старого дома.
26 марта 2021  17:58
Уже сейчас граждане Самары, проживающие в аварийном доме, имеют право воспользоваться маневренным жилищным фондом
117
В ходе которых особое внимание будет уделено предупреждению и пресечению правонарушений, являющихся причинами ДТП.
26 марта 2021  17:47
С 26 марта по 30 апреля сотрудники ГИБДД Самарской области проведут усиленные рейдовые мероприятия
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