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Мэр Самары Елена Лапушкина подписала постановление о введении особого режима в городе.

Судя по документу, с 25 декабря 2023 года по 21 января 2024 года в Самаре будет действовать особый противопожарный режим.

— В это время будет запрещено использовать пиротехнику выше второго класса опасности — салюты, ракеты, фестивальные шары — на придомовых территориях (в том числе в садоводческих некоммерческих товариществах), около открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также в лесах и лесопарковых зонах, — следует из постановления мэра.

При этом главы районов должны определить специальные площадки, где жители смогут пускать салюты. Они должны быть оборудованы инструкциями по использованию пиротехники, средствами пожаротушения и мусорками.

Также чиновникам поручили усилить контроль за выполнением противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на содержание территорий, состояние путей эвакуации в зданиях и систем противопожарной защиты, организовать дежурство добровольных пожарных дружин.

Нарушителей противопожарного режима будут наказывать рублем. Для гражданских лиц штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Особый противопожарный режим устанавливают в Самаре довольно часто — как на новогодние праздники, так и летом, чтобы не допустить возгораний, пишет 63.ру.

Фото: pxhere.com