С 23 по 27 января в Самарской области ожидается аномально холодная погода

По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 23 по 27 января местами в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более».

Рекомендуем жителям и гостям области сократить время пребывания вне помещений, внимательно следить за своим состоянием и не допускать переохлаждения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

