С 23 по 27 января в Самарской области ожидается аномально холодная погода

Я нашел ошибку
Главные новости:
На 21 января все региональные дороги находятся в проезжем состоянии.
Дорожные службы региона готовятся к предстоящим снегопадам
В результате ДТП перекрыты две полосы в направлении из центра города и одна полоса в направлении в центр.
Ограничено движение на пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой в Самаре
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей.
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении 6-ти женщин за мошенничество с материнским капиталом
В результате употребления несертифицированного алкоголя погибли три человека, двое получили вред здоровью различной степени тяжести.
В Новокуйбышевске мужчина три года проведет в колонии за сбыт суррогатного алкоголя
В 2025 году в губернии очищено 235 километров береговой линии рек и озер.
«Вода России»: итоги акции в Самарской области
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
За прошедшие сутки на ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза.
За прошедшие сутки в регионе потушили 4 пожара
25 января, в День российского студенчества, состоится авторская экскурсия «Привет из Самары».
Самарских студентов приглашают на экскурсию по выставке к 175-летию Самарской губернии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.82
0.06
EUR 91.2
1.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 23 по 27 января в Самарской области ожидается аномально холодная погода

251
С 23 по 27 января в Самарской области ожидается аномально холодная погода

По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 23 по 27 января местами в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более».

Рекомендуем жителям и гостям области сократить время пребывания вне помещений, внимательно следить за своим состоянием и не допускать переохлаждения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:   freepik.com

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Температура воздуха 22 января в Самаре ночью -12, -14°С, днем -10, -12°С.
21 января 2026, 15:39
22 января в регионе без осадков, до -14°С
Температура воздуха 22 января в Самаре ночью -12, -14°С, днем -10, -12°С. Экология
191
По информации Приволжского УГМС 21 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -7, -9°С.
20 января 2026, 15:24
21 января в регионе небольшой снег, до -12°С
По информации Приволжского УГМС 21 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -7, -9°С. Экология
393
Температура воздуха 20 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -5, -7°С. Местами гололедица.
19 января 2026, 18:59
20 января в регионе небольшой снег, до -9°С
Температура воздуха 20 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -5, -7°С. Местами гололедица. Общество
565
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
215
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
257
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
232
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
468
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
418
Весь список